Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Светская хроника: дочь Хазанова Алиса пришла на вечеринку (фото)
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Корнейчук: Аваков дал команду обыскать, арестовать сына Порошенко
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
«Суды продолжаются»: Елена Ксенофонтова о борьбе за дочь
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Загорелая Боня показала стройную фигуру на Мальдивах - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Праздник миллиона огней
14:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчанам выдали 34 миллиарда рублей

Без малого 20 тысяч ипотечных кредитов выдали банки жителям Свердловской области за 8 месяцев 2017 года.

Источник: УралИнформБюро

Это на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка РФ.

Общая сумма выданных кредитов составила 34,3 миллиарда рублей. По мнению сотрудников ЦБ РФ, рост интереса свердловчан к ипотечному жилищному кредитованию во многом объясняется более мягкими, чем в 2016 году, условиями выдачи займов. Так, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке снизилась с 12,47% в августе 2016 года до 10,84% в августе 2017 года.

Рост популярности ИЖК на Среднем Урале связан с общефедеральным «курсом на ипотеку». Как сообщалось ранее, с января по сентябрь 2017 года кредитные организации России выдали 602,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 1,1 триллиона рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пермяка будут судить за надругательство над 10-летней школьницей
Фраза Трампа стала выражением года по версии словаря Collins
ФСИН перестала направлять осужденных в другие регионы
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
В Челябинске погибли люди, поминавшие на озере утонувших друзей
ВС РФ утвердил пожизненный срок убийце девяти человек под Тверью
Умер писатель Владимир Маканин
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь