Свердловчанам выдали 34 миллиарда рублей

Источник: УралИнформБюро

Это на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка РФ.

Общая сумма выданных кредитов составила 34,3 миллиарда рублей. По мнению сотрудников ЦБ РФ, рост интереса свердловчан к ипотечному жилищному кредитованию во многом объясняется более мягкими, чем в 2016 году, условиями выдачи займов. Так, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке снизилась с 12,47% в августе 2016 года до 10,84% в августе 2017 года.