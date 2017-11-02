Администрация Екатеринбурга продолжает «балконную реформу»: на очереди пять зданий в центре города

Соответствующие аукционы размещены на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Официально аукционы называется: «Выполнение работ по ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, находящихся на основном маршруте следования клиентских групп FIFA, в рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». При этом, ранее в мэрии открестились от того, что ремонт фасадов привязан к чемпионату мира по футболу.

Так, отремонтировать фасады, а заодно и кровлю, например, планируется в доме по адресу проспект Ленина, 29/переулок Володарского, 2 «а», «а1». На эти цели планируется потратить более 4,7 млн руб. Источниками финансирования станут городской и областной бюджеты. Здание является объектом культурного наследия 30-х годов прошлого века.

Согласно проектной документации, в части ремонта фасадов победителю аукциона, в числе прочего, предстоит: отремонтировать гранитную облицовку крыльца; устроить отмостки; демонтировать металлические решетки на окнах и остекление на балконах; демонтировать старые водосточные трубы и установить новые, воссозданные на основе исторических аналогов; обустроить металлическое парапетное ограждение, также разработанное на основе исторических аналогов; воссоздать историческую расстекловку на оконных проемах; раскрыть оконные проемы, выходящие во двор; демонтировать кондиционеры; отремонтировать облицовку цоколя, оштукатурить и покрасить сами фасады.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 ноября, сам аукцион пройдет 24 ноября. Сами работы победитель аукциона должен провести до 20 декабря текущего года.

Еще одним зданием, чей фасад и кровлю отремонтируют к мундиалю, станет здание по адресу проспект Ленина, 22 «а». Это обойдется в 3,8 млн руб. Источником финансирования, как и в прошлом случае, выступят городской и областной бюджеты. Здание является объектом культурного наследия 40-х годов прошлого века.

Согласно проектной документации, в части ремонта фасадов исполнителю предстоит: заново оштукатурить здание; покрасить; провести ремонт металлических элементов; заменить отливы; провести ремонт отмостков; заменить покрытия козырьков; демонтировать кондиционеры; провести ремонт крылец, а также оконных и дверных блоков.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 ноября, сам аукцион пройдет 24 ноября. Сами работы победитель аукциона должен провести до 25 декабря текущего года.

Ждет ремонт фасада и кровли и здание по адресу улица Вайнера, 9 «а». Ремонт обойдется бюджету в 12,4 млн руб. Источниками финансирования станут городской и областной бюджеты. Здание является объектом культурного наследия 30-х годов прошлого века — «Дом горсовета».

Согласно проектной документации, победителю аукциона предстоит: подготовить фасад здания к ремонту; оштукатурить его; покрасить в исторический цвет; покрасить карнизы; воссоздать металлическое ограждение кровли, выполненное на основании сохранившихся исторических фотографий; воссоздать деревянные решетки на слуховых окнах крыши; провести устройство деревянной обшивки балконов; покрасить ограждения балконов, а также провести замену металлического ограждения там, где оно находится в неудовлетворительном состоянии; провести демонтаж с фасадов инородных деталей, в том числе, кондиционеров; демонтировать рекламные конструкции; воссоздать витражное остекление с исторической расстекловкой и филенчатых дверей с остеклением с учетом их исторического расположения; провести демонтаж не исторических пристроев; заменить водосточные трубы на исторические квадратного сечения, выполненные на основе архивных фотографий; демонтировать остекление балконов и оконных блоков из ПВХ, а также окон с неисторической расстекловкой; установить деревянных окна полностью повторяющие историческую расстекловку; воссоздать деревянные двери с филенкой и остеклением.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 ноября, сам аукцион пройдет 24 ноября. Работы победитель аукциона должен провести до 25 декабря текущего года.

Также на очереди на ремонт фасада и кровли здание по адресу улица 8 Марта, 1. На эти работы городские власти готовы потратить 6,3 млн руб. Источником финансирования выступят городской и областной бюджеты. Само здание является объектом культурного наследия 30-х годов — «Дом старых большевиков».

Согласно проектной документации, в части ремонта фасадов здания победителю аукциона предстоит: оштукатурить и покрасить фасады, отремонтировать металлические элементы; провести ремонт оконных и дверных блоков; заменить отливы; отремонтировать отмостки; заменить покрытие козырьков; провести ремонт крылец, демонтировать кондиционеры; установить решетки.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 ноября, сам аукцион пройдет 24 ноября. Работы победитель аукциона должен провести до 25 декабря текущего года.

Также планируется отремонтировать фасад и кровлю здания по адресу Ленина, 5. На это городские власти готовы потратить 9,7 млн руб. Источником финансирования выступят городской и областной бюджеты. Само здание является объектом культурного наследия 20−30-х годов.

Согласно проектной документации, в части ремонта фасадов здания победителю аукциона предстоит: оштукатурить и покрасить фасады, отремонтировать металлические элементы; провести ремонт оконных и дверных блоков; заменить отливы; отремонтировать отмостки; заменить покрытие козырьков; провести ремонт крылец, демонтировать кондиционеры.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 ноября, сам аукцион пройдет 24 ноября. Работы победитель аукциона должен провести до 25 декабря текущего года.

Напомним, ранее администрация города объявила аукцион на ремонт здания по адресу проспект Ленина, 13 «а». Потратить на эти цели планируется более 5,2 млн руб. 27 октября был объявлен победитель аукциона: ремонтом фасадов и кровли здания займется ООО «ОМЕГА-СТРОЙ». Они единственные подали заявку на участие в конкурсе.

Ранее администрация Екатеринбурга приняла постановление, согласно которому, до 31 мая 2018 года владельцы объектов и собственники жилья на территории, тяготеющей к Центральному стадиону и пролегающей по маршруту следования клиентских групп ФИФА к ЧМ-2018, должны за счет собственных средств разработать паспорта фасадов, согласовать их с департаментом архитектуры и привести внешний облик домов в должный вид. Речь шла о 2 тыс. 65 объектах, 191 из которых является муниципальным.

Решение провести ремонт фасадов за счет средств собственников вызвало общественный резонанс. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, комментируя «балконную реформу», отмечал, что не исключено приведение фасадов в порядок за счет средств капремонта.