Башкирское хозяйство закупило в Венгрии более 200 породистых коров

Это уже третья партия КРС, которую в этом году хозяйство приобрело в странах Европы. Первые две партии нетелей были из Голландии. На следующей неделе ожидается еще одна партия животных из Венгрии.

Все нетели — племенные. Потенциал каждой из них 8 -10 тыс. кг молока в год.

Животные размещаются в Ишлинском молочном комплексе. Новое помещение рассчитано на 1200 голов скота. Здесь уже содержится более 850 нетелей, отел которых ожидается с середины ноября.

Как сообщил руководитель хозяйства Радик Рафиков, кроме импортного скота на молочном комплексе будет и поголовье, приобретенное в башкирских племенных хозяйствах.