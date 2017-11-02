Возле стадиона «Казань Арена» планируют построить вертолетную площадку

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани презентовали концепцию эко-набережной, которая будет построена на участке между стадионом «Казань Арена» и мостом «Миллениум». Проект набережной предлагает создать на правом берегу Казанки три основные зоны: зону спорта и активного отдыха, зону семейного отдыха и парк развлечений. Все это будет гармонично вписано в природный ландшафт.