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16:51 (мск), источник: Prokazan.ru

Возле стадиона «Казань Арена» планируют построить вертолетную площадку

В Казани 20 ноября пройдут публичные слушания по поводу строительства вертолетной площадки возле стадиона «Казань Арена». Об этом сообщается в опубликованном сборнике документов Исполкома города.

Источник: Prokazan.ru

Вертолетную площадку планируют построить на улице Чистопольской. Речь идет об участке площадью 44,8 тыс. кв. м, который относится к рекреационно-ландшафтной зоне.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани презентовали концепцию эко-набережной, которая будет построена на участке между стадионом «Казань Арена» и мостом «Миллениум». Проект набережной предлагает создать на правом берегу Казанки три основные зоны: зону спорта и активного отдыха, зону семейного отдыха и парк развлечений. Все это будет гармонично вписано в природный ландшафт.

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