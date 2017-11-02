Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Светская хроника: дочь Хазанова Алиса пришла на вечеринку (фото)
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Корнейчук: Аваков дал команду обыскать, арестовать сына Порошенко
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Загорелая Боня показала стройную фигуру на Мальдивах - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Праздник миллиона огней
14:19 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирское заксобрание просит стабилизировать цены на зерно

Принято обращение в адрес Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства РФ.

Законодательное собрание Новосибирской области приняло обращение к министру сельского хозяйства и главе Россельхозбанка. Депутаты просят принять меры для стабилизации ситуации на рынке зерна.

«Интервенционный фонд и большие переходящие остатки с прошлого года обвалили ценовой рынок более чем в два раза. Высокая себестоимость и низкая цена реализации привели отрасль растениеводства в серьезное критическое состояние», — заявил сегодня на сессии заксобрания председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма.

Для аграриев проблемой стал слишком богатый урождай. В Новосибирской области вместо запланированных 2,2 млн т зерна собрали более 3 млн т. В России — более 135 млн т при плане в 105 млн т. Эксперты отмечают, что вызванный этим обвал цен может сказаться и на сопутствующих сельскому хозяйству отраслях экономики. Ситуацию осложняет недоступность кредитов для крестьян.

«Сегодня, по информации крупнейших заводов России — Петербургского тракторного завода, “Ростсельмаша”, “Брянсксельмаша”, да и наших новосибирских заводов, производящих сельхозтехнику — резко возросла просроченная задолженность дилеров перед заводами-изготовителями. А это чревато и для заводов, и значит это, что впереди у нас проблемы по поставкам техники, запасных частей, а также с состоянием инженерно-технических служб к весенне-полевым работам 2018 года. То есть, если не будут предприняты какие-то действенные меры, последствия будут плачевными», — член комитета по аграрной политике Анатолий Жуков.

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации депутаты считают увеличение закупок зерна в государственный резерв.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Лариса Шойгу выслушала проблемы красноярцев в общественной приемной «Единой России»
Фраза Трампа стала выражением года по версии словаря Collins
ФСИН перестала направлять осужденных в другие регионы
Кадыров высказался за захоронение Ленина и головы Хаджи-Мурата
Курс биткоина превысил $7000
В Челябинске погибли люди, поминавшие на озере утонувших друзей
ВС РФ утвердил пожизненный срок убийце девяти человек под Тверью
Умер писатель Владимир Маканин
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Yandex и Google удаляют заблокированные сайты из выдачи поиска Поисковые системы Yandex и Google начали удаление заблокированных Роскомнадзором сайтов из выдачи, закон о блокировке анонимайзеров и VРN-сервисов вступил в силу накануне на территории России.
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь