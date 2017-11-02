В Челябинске прокуратура нашла предприятия, которые портят воздух

Прокуратурой Калининского района Челябинска совместно представителем минэкологии проведена проверка исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических условий в ООО «Аксель-Энерго» и ООО «Мик».

«В ходе проверки выявлены нарушения требований статьи 34 Федерального закона “Об охране окружающей среды”, статьи 19 Федерального закона “Об охране атмосферного воздуха”, выразившиеся в отсутствии проведения мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, согласованных с Министерством экологии Челябинской области в период неблагоприятной метеорологической обстановки», — добавили в прокуратуре региона.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении указанных юридических лиц вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов».

Кроме того, руководителям организаций прокурором внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха.