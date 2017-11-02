Власти Крыма планируют выставить на торги более десятка здравниц

Источник: РИА "Новости"

«Нашими здравницами активно интересуются инвесторы. Около 15 здравниц будут находиться в процессе приватизации. На мой взгляд, любой, кто сегодня занимается рекреационным, туристическим бизнесом, может найти себе в Крыму задачу, которую он в состоянии выполнить и которая принесет доход», — сказал руководитель региона.

В частности, на этой неделе Государственный совет Республики Крым одобрил продажу на торгах санаториев «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер», расположенных в поселке Кореиз (городской округ Ялта).

По словам главы Крыма, здравницы сохранят свой профиль деятельности.

«Во всех договорах купли-продажи по этим санаториям будет обязательно прописано увеличение количества рабочих мест, сохранение профиля деятельности. Помимо средств от продажи, которые будут перечислены в бюджет, покупатель будет гарантировать определенный объем инвестиций в развитие этих объектов», — добавил Аксенов.

В свою очередь, министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отметил большой интерес потенциальных покупателей к этим санаториям.