Бюджет Иркутской области недополучит порядка 3,6 млрд рублей в 2018 году

Источник: РИА "Новости"

Основной объем потерянных средств — 2,8 млрд рублей — придется на налог на имущество организаций. Министр рассказала, что 29 сентября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым льгота по движимому имуществу, принятому на учет после 1 января 2013 года, продлевается еще на год. Такую льготу в Иркутской области будет иметь только Восточно-Сибирская железная дорога, сообщает ИА IrkutskMedia.

Кроме того, часть средств бюджет недополучит в соответствии с решением депутатов Заксобрания по закреплению льготы по налогу на имущество для спортивных объектов. Министр рассказала и о других урезаниях, постигших областную казну.

«Нецелевая финансовая помощь на следующий год и плановый период до 2020 года также снижается. Если в 2017 году ее объем составляет 8,1 млрд рублей, то на следующий год эта сумма уменьшится до 5,8 млрд рублей. В 2019 году “нецелевка” установится в размере 3,7 млрд рублей, а в 2020 году снизится до 2,5 млрд рублей. Это связано с изменением индекса налогового потенциала региона, в связи с ростом собственных доходов области», — рассказала Наталия Бояринова.

При разработке проекта главного финансового документа был сохранен программно-целевой подход к его формированию. В Иркутской области будут реализовываться 19 государственных программ, на которые закладывается почти 100% бюджетных средств.

«Две из них для нас новые. Это госпрограммы по формированию комфортной городской среды и управлению земельным вопросам и имущественным комплексом», — отметила министр финансов.

Большую часть времени заняло рассмотрение нюансов индексации зарплаты бюджетников на 4%. Эта мера распространяется на тех работников, должности которых не определены «майскими» указами президента и зарплата которых не индексировалась с 2013 года.

«Также предусмотрены средства для доведения заработной платы до 100% величины прожиточного минимума с 2018 года. По южным территориям сумма составит 10,5 тысячи рублей, а по северным — 13,6 тысячи рублей», — сообщила Наталия Бояринова.

Кроме того, 12 млрд рублей будут направлены на развитие инфраструктуры в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, коммунальном и дорожном хозяйствах. 1,8 млрд рублей предусмотрено на проведение поэтапного капремонта социально значимых объектов государственной и муниципальной собственности.

«Заложены расходы на достройку школ в 7-м микрорайоне Ангарска, поселках Баяндай, Горячий ключ (Иркутский район), Целинный (Нукутский район), Мамакан (Бодайбинский район), Онгурён (Ольхонский район), Баклаши (Шелеховский район), Куйтун, Усть-Уда, Покосное (Братский район), Тутура (Жигаловский район) и городах Бирюсинск и Киренск. В 2018 году также будет продолжено строительство детских садов в Свирске, Жигалово, Киренске, селах Покос (Боханский район) и Балаганск, а также поселках Порожский (Братский район), Тыреть (Заларинский район), Чистополянск (Нижнеилимский район). Выделены деньги и на реконструкцию детсада в селе Подволошино Катангского района», — добавила глава областного Минфина.