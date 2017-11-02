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14:48 (мск), источник: АиФ Уфа

Башкирия в числе четырёх регионов, где могут начать реновацию

В Госдуме рассказали о перспективах реновации жилфонда в регионах РФ.

Республику назвали в числе четырёх регионов, где могут начать реновацию жилищного фонда. Об этом сообщает ТАСС.

Распространение программы по сносу хрущевок на всю Россию станет возможным после строительства первых домов в рамках реновации жилищного фонда Москвы, а это произойдет не ранее конца 2018 года. Об этом заявил в четверг 2 ноября депутат Госдумы, глава Экспертного совета нижней палаты парламента по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства Владимир Ресин.

«Вопрос о реновации по всей России связан с успехом реновации в Москве, а о результатах реновации в столице можно будет говорить тогда, когда она начнется физически: когда построят первые дома, когда снесут дома старые, когда на их месте построят новые, — сообщил депутат.

Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская сообщала, что в регионах начать реновацию можно в Белгородской и Калужской областях, а также в Санкт-Петербурге и Башкирии.

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