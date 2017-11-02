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17:43 (мск), источник: ИА REGNUM

Сталинский санаторий в Сочи реанимируют

Исторический санаторий имени Орджоникидзе в Сочи планируется восстановить с привлечением иностранного капитала.

С предложением привлечь к реконструкции и развитию здравницы зарубежных инвесторов к президенту РФ Владимиру Путину обратился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, инвестиции РФПИ и его партнеров позволят привести санаторий в соответствие с мировыми стандартами.

Ориентировочно на эти цели потребуется свыше 22 млрд рублей в ценах 2017 года. Планируется, что имущественный комплекс санатория приобретет компания, которая будет создана фондом совместно с суверенным фондом ОАЭ. Доля РФПИ в ней не будет превышать 50%. Что касается земель, то их можно только взять в долгосрочную аренду — санаторий является памятником культурного наследия, что не позволяет передавать его земли в частную собственность.

Президент РФ, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, согласился с изложенной в письме схемой. Согласовать и представить предложения ведомства совместно с РФПИ по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова должны будут до 9 ноября.

В настоящее время санаторий, который был построен в городе-курорте Сочи в 1935 году по личному распоряжению Сталина, гостей на отдых не принимает. Как сказано на официальном сайте некогда народной здравницы «по причине реконструкции и обновления фондов».

Отдыхать в санатории имени Орджоникидзе, ставшим легендарным с момента его постройки, в советские времена было крайне престижно. Известно это место и тем, что именно здесь был снят эпизод великолепного фильма «Старик Хоттабыч».

Напомним, санаторий имени Орджоникидзе был закрыт в 2010 году якобы из-за обветшалости зданий. Весной 2013 года компания «Черноморский курорт Плаза» заявила о планах реконструировать санаторий «Орджоникидзе» за 7,5 млрд рублей. Однако кроме громких заявлений о грандиозных планах ничего конкретного предъявлено не было.

В июле 2016 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительными несколько сделок с имуществом санатория, осуществленных Управлением делами президента в 2011 году, в результате которых исторический объект в обход процедур приватизации фактически перешел в собственность частной компании, зарегистрированной в Сингапуре. Сделки были утверждены занимавшим тогда должность управляющего делами президента РФ Владимиром Кожиным. В итоге судебная инстанция постановила вернуть в собственность РФ 94 объекта недвижимости бывшей народной здравницы и земельные участки под ними. После возврата санатория в собственность государства он был передан Управлению делами президента РФ.

Готовить санаторий к реконструкции начали ещё в 2009 году. Оценить возможности разработки проекта реконструкции зданий комплекса в отель уровня не ниже 6* пригласили менеджеров турецкой проектно-строительной компании «Хазинедароглу-Озкан Иншаат Аноним Ширкети». Как поделился подготовивший экспертный отчёт архитектор Михаил Калямин, за восемь месяцев необходимо было разработать проект под контролем Олимпийского комитета. Однако, приняв во внимание все выявленные проблемы (в частности, несоответствие современным требования к нормам конструкции для сейсмической зоны в 8−9 баллов) и сложность их решения, компания за подготовку проекта не взялась.

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