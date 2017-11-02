Сталинский санаторий в Сочи реанимируют

С предложением привлечь к реконструкции и развитию здравницы зарубежных инвесторов к президенту РФ Владимиру Путину обратился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, инвестиции РФПИ и его партнеров позволят привести санаторий в соответствие с мировыми стандартами.

Ориентировочно на эти цели потребуется свыше 22 млрд рублей в ценах 2017 года. Планируется, что имущественный комплекс санатория приобретет компания, которая будет создана фондом совместно с суверенным фондом ОАЭ. Доля РФПИ в ней не будет превышать 50%. Что касается земель, то их можно только взять в долгосрочную аренду — санаторий является памятником культурного наследия, что не позволяет передавать его земли в частную собственность.

Президент РФ, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, согласился с изложенной в письме схемой. Согласовать и представить предложения ведомства совместно с РФПИ по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова должны будут до 9 ноября.

В настоящее время санаторий, который был построен в городе-курорте Сочи в 1935 году по личному распоряжению Сталина, гостей на отдых не принимает. Как сказано на официальном сайте некогда народной здравницы «по причине реконструкции и обновления фондов».

Отдыхать в санатории имени Орджоникидзе, ставшим легендарным с момента его постройки, в советские времена было крайне престижно. Известно это место и тем, что именно здесь был снят эпизод великолепного фильма «Старик Хоттабыч».

Напомним, санаторий имени Орджоникидзе был закрыт в 2010 году якобы из-за обветшалости зданий. Весной 2013 года компания «Черноморский курорт Плаза» заявила о планах реконструировать санаторий «Орджоникидзе» за 7,5 млрд рублей. Однако кроме громких заявлений о грандиозных планах ничего конкретного предъявлено не было.

В июле 2016 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительными несколько сделок с имуществом санатория, осуществленных Управлением делами президента в 2011 году, в результате которых исторический объект в обход процедур приватизации фактически перешел в собственность частной компании, зарегистрированной в Сингапуре. Сделки были утверждены занимавшим тогда должность управляющего делами президента РФ Владимиром Кожиным. В итоге судебная инстанция постановила вернуть в собственность РФ 94 объекта недвижимости бывшей народной здравницы и земельные участки под ними. После возврата санатория в собственность государства он был передан Управлению делами президента РФ.