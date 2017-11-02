Депутаты ввели дополнительные ограничения на продажу алкоголя в Волгоградской области

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В частности, одну озвучил на самом заседании депутат Руслан Шарифов. Одной из запретительных мер в новом законе является ограничение розничной продажи алкогольной продукции в дни проведения праздничных мероприятий: в частности, 25 января — в День российского студенчества; 1 июня — в Международный день защиты детей; 27 июня — в День молодежи; 1 сентября — в День знаний. В перечень предлагается не включать День Победы — 9 мая.

Из других мер введен запрет на продажу алкоголя в отдельно стоящих объектах торговли, расположенных на придомовой территории, а также находящихся в многоквартирных домах, если вход в них для покупателей расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах внутри дома.

Проблема с продажей алкоголя обретает острый характер. В регионе получила распространение практика продажи алкогольной продукции, прежде всего, пива в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах или на придомовой территории. Наличие в шаговой доступности таких объектов увеличивает риск раннего приобщения к алкоголю молодежи, негативно влияет на санитарное состояние дворов, создает неудобства жителям.

На существующую проблему обратил внимание губернатор Андрей Бочаров. В начале марта этого года на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Волгоградской области глава региона, опираясь на мнение граждан, поставил задачу принять меры по упорядочению торговли слабоалкогольной продукцией.