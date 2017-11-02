Национальный банк Узбекистана и VISA провели деловые переговоры

Источник: UzReport.news

С августа этого года Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана начал выпускать для своих клиентов международные пластиковые карты категории «Visa Gold» и «Visa Platinum». Вместе с тем, держателям карт «Visa Gold» и «Visa Platinum» предоставляется круглосуточная клиентская поддержка по всему миру 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Преимущество этих карт в том, что по всему миру держателям этих карт предоставляются скидки и подарки в торговых точках, ресторанах, специальных местах обслуживания и других развлекательных местах.

Национальный банк Узбекистана также предоставляет своим клиентам, а именно юридическим лицам, электронно-коммерческие услуги по реализации продукции через интернет с помощью международной платежной карты «Visa».

Недавно компания «VISA» представила международный проект «Дорожной карты» по расширению деятельности в Узбекистане. В этой связи Национальный банк провел деловые переговоры с представителями компании «VISA» по Центральной Азии и Единого общереспубликанского процессингового центра. По итогам встречи стороны договорились об осуществлении задач, намеченных в «Дорожной карте».

Примечательно, что в 2015 году Национальный банк внешнеэкономической деятельности стал первым в стране банком-эквайрером получившим соответствующую лицензию, дающую право принимать от владельцев карт VISA платежи в режиме онлайн при продаже через интернет товаров и услуг отечественных торгово-сервисных предприятий.