Когда в Молдове появятся новые деньги

Источник: Sputnik.md

По его словам, в ближайшие дни сотрудники Национального банка проведут встречу с оператором, который выиграл тендер.

«Ожидаем, что к концу года эти деньги уже будут представлены и введены в обращение. Однако точная дата пока неизвестна, потому что встреча должна состояться в пятницу. Пока у меня нет точных данных», — сказал Чокля.

Отвечая на вопрос, когда появятся банкноты с его подписью, Чокля отметил, что сначала надо дождаться новых монет.