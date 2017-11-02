Когда в Молдове появятся новые деньги
КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля на
КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Глава Национального банка Молдовы Сергей Чокля на
По его словам, в ближайшие дни сотрудники Национального банка проведут встречу с оператором, который выиграл тендер.
«Ожидаем, что к концу года эти деньги уже будут представлены и введены в обращение. Однако точная дата пока неизвестна, потому что встреча должна состояться в пятницу. Пока у меня нет точных данных», — сказал Чокля.
Отвечая на вопрос, когда появятся банкноты с его подписью, Чокля отметил, что сначала надо дождаться новых монет.
«Ранее мы обещали выполнить проект по введению в обращение новых монет в один и два лея. И только потом мы рассмотрим необходимые шаги по осуществлению фазы модернизации молдавских банкнот. Это технически сложнее… Первое, мы не ожидаем быстрого внедрения. И второе — у нас достаточно запасов, чтобы проводить этот процесс без спешки», — сказал Чокля.