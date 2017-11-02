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15:47 (мск), источник: Городской репортер

Компания «Азимут» выполнила первый рейс из Ростова в Махачкалу

Авиакомпания «Азимут» совершила первые рейсы в Махачкалу из Ростова и Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из Махачкалы в Краснодар рейсы будут отправляться в 12:30, в Ростов-на-Дону — в 17:30. Вылет из Ростова в 10:05, из Краснодара в 15:00.

Полеты выполняются по средам и воскресеньям. Все рейсы будут обслуживаться на новых самолетах Sukhoi Superjet 100, относящихся к классу региональных самолетов.

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