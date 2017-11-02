Компания «Азимут» выполнила первый рейс из Ростова в Махачкалу
Авиакомпания «Азимут» совершила первые рейсы в Махачкалу из Ростова и Краснодара. Об этом сообщает
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Авиакомпания «Азимут» совершила первые рейсы в Махачкалу из Ростова и Краснодара. Об этом сообщает
Из Махачкалы в Краснодар рейсы будут отправляться в 12:30, в
Полеты выполняются по средам и воскресеньям. Все рейсы будут обслуживаться на новых самолетах Sukhoi Superjet 100, относящихся к классу региональных самолетов.