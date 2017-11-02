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15:50 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге на год закроют Московскую

Администрация Екатеринбурга в следующем году намерена провести капитальный ремонт четырех востребованных автомобилистами городских магистралей.

На эти цели из бюджета муниципалитета планируется выделить почти 142 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

В частности, планируется отремонтировать улицу Московскую (на участках от улицы Попова до улицы Пальмиро Тольятти и от Хасановской до бульвара Денисова-Уральского). Также работы будут проводиться на улице Патриса Лумумбы (на участке от переулка Рижского до Братской) и улице Зенитчиков (от Братской до улицы Палисадной).

Помимо этого, ремонт ждет улицу 2-ю Новосибирскую (от Палисадной до улицы Окружной), а в завершение реконструируют улицу Патриса Лумумбы, но уже на другом участке — от переулка Рижского до улицы Братской.

В рамках ремонта планируются работы по устройству наружных сетей канализаций и наружного электроосвещения, переустройству сетей инженерно-технического обеспечения, благоустройству автомобильной дороги.

Все работы, согласно условиям контракта, планируется завершить к сентябрю 2019 года. Отметим, что непосредственно на ремонт и обустройство автомобильных дорог предусмотрено в общей сложности 13 месяцев.

Таким образом, в следующем году екатеринбуржцев вновь ждет транспортный коллапс.

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