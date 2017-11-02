В Екатеринбурге на год закроют Московскую
Администрация Екатеринбурга в следующем году намерена провести капитальный ремонт четырех востребованных автомобилистами городских магистралей.
Администрация Екатеринбурга в следующем году намерена провести капитальный ремонт четырех востребованных автомобилистами городских магистралей.
На эти цели из бюджета муниципалитета планируется выделить почти 142 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.
В частности, планируется отремонтировать улицу Московскую (на участках от улицы Попова до улицы Пальмиро Тольятти и от Хасановской до бульвара Денисова-Уральского). Также работы будут проводиться на улице Патриса Лумумбы (на участке от переулка Рижского до Братской) и улице Зенитчиков (от Братской до улицы Палисадной).
Помимо этого, ремонт ждет улицу 2-ю Новосибирскую (от Палисадной до улицы Окружной), а в завершение реконструируют улицу Патриса Лумумбы, но уже на другом участке — от переулка Рижского до улицы Братской.
В рамках ремонта планируются работы по устройству наружных сетей канализаций и наружного электроосвещения, переустройству сетей
Все работы, согласно условиям контракта, планируется завершить к сентябрю 2019 года. Отметим, что непосредственно на ремонт и обустройство автомобильных дорог предусмотрено в общей сложности 13 месяцев.
Таким образом, в следующем году екатеринбуржцев вновь ждет транспортный коллапс.