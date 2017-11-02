Крупнейшую в Петербурге свалку на Канонерском острове уберут до 2018 года

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге ликвидируют крупнейшую в городе свалку мусора, передает MR7.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Кировского района. Она располагается на Канонерском острове и занимает площадь больше 6 гектаров.

По предварительным данным, решение убрать свалку было принято еще в 2015 году. На эти цели из городского бюджета выделили 39 миллионов рублей.

К работе приступят 3 ноября. Специалистам предстоит вывезти около 50 тысяч кубометров отходов на полигон. Сделать планируют за два месяца, до наступления 2018 года.