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16:43 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Крупнейшую в Петербурге свалку на Канонерском острове уберут до 2018 года

Ликвидировать мусор начнут 3 ноября.

Источник: Аргументы и факты

В Петербурге ликвидируют крупнейшую в городе свалку мусора, передает MR7.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Кировского района. Она располагается на Канонерском острове и занимает площадь больше 6 гектаров.

По предварительным данным, решение убрать свалку было принято еще в 2015 году. На эти цели из городского бюджета выделили 39 миллионов рублей.

К работе приступят 3 ноября. Специалистам предстоит вывезти около 50 тысяч кубометров отходов на полигон. Сделать планируют за два месяца, до наступления 2018 года.

Большую часть мусора на свалке составляют строительные отходы и грунт.

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