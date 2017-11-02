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16:44 (мск), источник: РИА Крым

Итальянский отельер: Крым — идеальный регион для инвестирования

ЯЛТА, 2 ноя — РИА Новости Крым. Итальянские отельеры рассматривают курортно-оздоровительный комплекс Крыма как перспективную площадку для вложения инвестиций.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам в Ялте заявил итальянский отельер, архитектор, президент Международной ассоциации архитекторов Джиованнанджело Де Анджелис, приехавший на полуостров для участие в V Международный туристском форуме «Открытый Крым».

«В Италии большая культура туризма и рекреации. Действительно, у нас есть группа, интересующаяся инвестициями в развивающиеся территории. Крым — идеальное место для инвестирования с точки зрения нашего европейского опыта. Но для того, чтобы это осуществить, здесь должна быть создана гибкая политика для инвестирования. Нужно деликатно подойти к политическим вопросам и отрыть дверь с этой стороны», — сказал Де Анджелис.

Он отметил, многие санатории в Крыму сегодня не соответствуют современным требованиям.

«Вам необходимо менять эту ситуацию, создать новую модель. Но вы находитесь в великий момент перемен, имеете хорошие перспективы. Ваше преимущество в том, что вы можете использовать опыт других стран и избежать их ошибок. Например, в Италии в ходе нашего развития были сделаны определенные ошибки, которых вы можете избежать», — подчеркнул он.

В первую очередь, по словам иностранного гостя, в Крыму необходимо менять архитектурный облик санаториев и пансионатов.

«Любой хороший архитектор приходит не извне, а изнутри страны. Соответственно, ваши главные инвестиции должны быть направлены в местные университеты», — посоветовал глава ассоциации.

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