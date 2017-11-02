Турки построят гостиничный комплекс в Самарканде стоимостью $20 млн
Накануне Турция и Узбекистан заключили соглашение о сотрудничестве в области туризма.
Накануне Турция и Узбекистан заключили соглашение о сотрудничестве в области туризма.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Самарканде появится новый гостиничный комплекс на 130 номеров, сообщает
Строительство объекта стоимостью 20 миллионов долларов намерена профинансировать турецкая компания «APEAS Engineering & Construction».
С 25 по 27 октября глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Турцию. По итогам переговоров было подписано свыше 20 двусторонних документов. Среди них было и соглашение о развитии сотрудничества государств в сфере туризма.