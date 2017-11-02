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16:09 (мск), источник: Sputnik

Турки построят гостиничный комплекс в Самарканде стоимостью $20 млн

Накануне Турция и Узбекистан заключили соглашение о сотрудничестве в области туризма.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Самарканде появится новый гостиничный комплекс на 130 номеров, сообщает пресс-служба Госкомтуризма РУ.

Строительство объекта стоимостью 20 миллионов долларов намерена профинансировать турецкая компания «APEAS Engineering & Construction».

С 25 по 27 октября глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом Турцию. По итогам переговоров было подписано свыше 20 двусторонних документов. Среди них было и соглашение о развитии сотрудничества государств в сфере туризма.

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