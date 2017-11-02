Для Ростова разработают программу развития транспортной инфраструктуры
На разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города
На разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города
Ее задачами ставятся обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети города и приведение дорожной сети в нормативное
Разработчики должны будут спрогнозировать транспортный спрос, объёмы и характер передвижения населения в городе, а также предложить мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции дорожных объектов. Победитель торгов станет известен 20 ноября. Разработать программу нужно будет до 15 декабря текущего года.
Напомним, ранее в