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16:45 (мск), источник: Деловое сообщество

Для Ростова разработают программу развития транспортной инфраструктуры

На разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону до 2025 года из муниципального бюджета выделено 3,5 млн рублей. Это следует из материалов, опубликованных департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения на портале госзакупок.

Ее задачами ставятся обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети города и приведение дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, устранение перегрузки за счет перевода пассажиров на общественный транспорт, оптимизация транспортных потоков, повышение эффективности системы управления дорожным движением, переход на современные модели развития транспортной инфраструктуры.

Разработчики должны будут спрогнозировать транспортный спрос, объёмы и характер передвижения населения в городе, а также предложить мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции дорожных объектов. Победитель торгов станет известен 20 ноября. Разработать программу нужно будет до 15 декабря текущего года.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону 5,2 млн рублей было направлено на разработку оптимизированной маршрутной сети. Однако к настоящему моменту предложенные учеными АСА ДГТУ (эта организация выиграла конкурс на разработку) исследования не претворены в жизнь.

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