Для Ростова разработают программу развития транспортной инфраструктуры

Ее задачами ставятся обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети города и приведение дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, устранение перегрузки за счет перевода пассажиров на общественный транспорт, оптимизация транспортных потоков, повышение эффективности системы управления дорожным движением, переход на современные модели развития транспортной инфраструктуры.

Разработчики должны будут спрогнозировать транспортный спрос, объёмы и характер передвижения населения в городе, а также предложить мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции дорожных объектов. Победитель торгов станет известен 20 ноября. Разработать программу нужно будет до 15 декабря текущего года.