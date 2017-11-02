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16:56 (мск), источник: РИА Крым

Минкурортов Крыма будет сотрудничать с профсоюзом нефтяников и газовиков РФ

ЯЛТА, 2 ноя — РИА Новости Крым. Министерство курортов и туризма Республики Крым заключило соглашение о сотрудничестве с Общероссийским профсоюзом работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства.

Источник: РИА "Новости"

Документ подписали глава Минкурортов РК Вадим Волченко и председатель Профсоюза Александр Корчагин в рамках V Международного туристского форума «Открытый Крым», который проходит 2—3 ноября в Ялте.

Стороны планируют укрепить взаимное сотрудничество в области санаторно-курортного лечения и оздоровления членов Профсоюза на территории Крыма. Кроме этого, планируется привлекать санаторно-курортные организации и туристические предприятия Крыма к реализации профсоюзных программ и поощрять обмен опытом по различным вопросам развития санаторно-курортного лечения и оздоровления его участников.

Также в рамках форума Минкурортов Крыма было подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией оздоровительного туризма России. Согласно документу, стороны договорились о долговременном сотрудничестве в рамках поддержки малых и средних санаториев и пансионатов в РК, обмене опытом и информацией в сфере санаторно-курортного лечения и оздоровительного туризма.

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