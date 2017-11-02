Минкурортов Крыма будет сотрудничать с профсоюзом нефтяников и газовиков РФ

Документ подписали глава Минкурортов РК Вадим Волченко и председатель Профсоюза Александр Корчагин в рамках V Международного туристского форума «Открытый Крым», который проходит 2—3 ноября в Ялте.
Стороны планируют укрепить взаимное сотрудничество в области санаторно-курортного лечения и оздоровления членов Профсоюза на территории Крыма. Кроме этого, планируется привлекать санаторно-курортные организации и туристические предприятия Крыма к реализации профсоюзных программ и поощрять обмен опытом по различным вопросам развития санаторно-курортного лечения и оздоровления его участников.
Также в рамках форума Минкурортов Крыма было подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией оздоровительного туризма России. Согласно документу, стороны договорились о долговременном сотрудничестве в рамках поддержки малых и средних санаториев и пансионатов в РК, обмене опытом и информацией в сфере санаторно-курортного лечения и оздоровительного туризма.