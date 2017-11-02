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16:31 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В воды Финского залива выпустили мальков балтийского сига

Рыб искусственно вырастили для увеличения их популяции.

Источник: Аргументы и факты

В акваторию Финского залива выпустили 12 тысяч мальков балтийского сига, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Свободу искусственно выращенным рыбкам подарили губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, председатель городского ЗакСа Вячеслав Макаров, а также депутаты Госдумы Сергей Боярский и Владимир Драчев.

«Стало такой доброй даже не традицией, а добрым действием, которое каждый год проводится на водоемах Петербурга и Ленобласти, направленным на восстановление рыбного поголовья в наших водоемах», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, ежегодная акция по выпуску в водоемы Ленинградской области мальков проходит в связи с сокращением популяции балтийского сига из-за промышленной деятельности человека. В этом году в общей сложности было выпущено 1,5 миллиона мальков сига.

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