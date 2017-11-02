В воды Финского залива выпустили мальков балтийского сига

Источник: Аргументы и факты

В акваторию Финского залива выпустили 12 тысяч мальков балтийского сига, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Свободу искусственно выращенным рыбкам подарили губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, председатель городского ЗакСа Вячеслав Макаров, а также депутаты Госдумы Сергей Боярский и Владимир Драчев.

«Стало такой доброй даже не традицией, а добрым действием, которое каждый год проводится на водоемах Петербурга и Ленобласти, направленным на восстановление рыбного поголовья в наших водоемах», — подчеркнул градоначальник.