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16:26 (мск), источник: Российская газета

ОНФ предложил сохранять прожиточный минимум при взыскании долгов с зарплаты

Депутаты-члены ОНФ внесли в Госдуму поправки в федеральный закон «Об исполнительном производстве», направленные на сохранение прожиточного минимума при регулярных удержаниях в качестве долга денежных средств из зарплат и пенсий, сообщает пресс-служба организации.

Источник: РИА "Новости"

Авторы инициативы считают, что принятие этого документа ликвидирует пробел в законодательстве, из-за которого сейчас на практике такой минимум гарантируется должнику лишь при единовременном изъятии наличных денежных средств, но не распространяется на периодические выплаты.

Депутаты поясняют, что Гражданский процессуальный кодекс РФ прямо гарантирует гражданину при взыскании долгов сохранение суммы, равной прожиточному минимуму. Однако отсутствие соответствующего уточнения в законе «Об исполнительном производстве» приводит к тому, что суды по итогам рассмотрения обращений граждан становятся на сторону взыскателей, а не должников.

Мы провели анализ правоприменительной практики и выяснили, что в 80% случаев суды отказывают гражданам в удовлетворении заявлений о снижении размера изъятия денежных средств из-за тяжелого материального положения.
Ольга Савастьянова
член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы

По словам Ольги Савастьяновой, суды не учитывают наличие на иждивении у должника несовершеннолетних детей, необходимость нести расходы на оплату коммунальных платежей, приобретение лекарств при серьезных заболеваниях и другие обстоятельства. «В итоге складывается ситуация, когда сотни тысяч человек остаются без средств к существованию», — резюмировала Савастьянова.

В случае принятия законопроекта предложенное ограничение не будет действовать при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением.

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