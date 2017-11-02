ОНФ предложил сохранять прожиточный минимум при взыскании долгов с зарплаты

Авторы инициативы считают, что принятие этого документа ликвидирует пробел в законодательстве,
Депутаты поясняют, что Гражданский процессуальный кодекс РФ прямо гарантирует гражданину при взыскании долгов сохранение суммы, равной прожиточному минимуму. Однако отсутствие соответствующего уточнения в законе «Об исполнительном производстве» приводит к тому, что суды по итогам рассмотрения обращений граждан становятся на сторону взыскателей, а не должников.
Мы провели анализ правоприменительной практики и выяснили, что в 80% случаев суды отказывают гражданам в удовлетворении заявлений о снижении размера изъятия денежных средств из-за тяжелого материального положения.
По словам Ольги Савастьяновой, суды не учитывают наличие на иждивении у должника несовершеннолетних детей, необходимость нести расходы на оплату коммунальных платежей, приобретение лекарств при серьезных заболеваниях и другие обстоятельства. «В итоге складывается ситуация, когда сотни тысяч человек остаются без средств к существованию», — резюмировала Савастьянова.
В случае принятия законопроекта предложенное ограничение не будет действовать при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением.