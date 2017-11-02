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17:30 (мск), источник: Kommersant.uz

В Узбекистане предлагают принять Инвестиционный кодекс

Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям разработал проект Концепции Инвестиционного кодекса.

Источник: Kommersant.uz

В Узбекистане значительная часть инвестиционных отношений подпадает под регулирование законодательных актов различных отраслей. Это усложняет правоприменение инвестиционного законодательства и негативно влияет на развитие экономики страны, отмечается в тексте проекта.

Разработчики кодекса предлагают объединить нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность.

Новые нормы будут направлены на защиту инвесторов и инвестиций и предотвращение антиинвестиционных действий.

Предлагается ввести единый правовой режим как для отечественных, так и для иностранных инвесторов, а также пересмотреть такие ключевые понятия, как инвестиции, иностранные инвестиции, инвестор, иностранный инвестор, инвестиционная деятельность, гарантии.

Планируется внедрить такие нововведения, как: виза инвестора, инвестиционная ссуда, инвестиционные налоговые кредиты, инвестиционные субсидии, возмещение морального вреда и компенсация, государственная поддержка инновационного производства и другие.

Проект вынесен на общественное обсуждение до 17 ноября. Реализация проекта не потребует финансовых затрат из государственного бюджета.

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