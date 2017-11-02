Ленобласть хочет построить свой речной вокзал на Неве у Петербурга

Источник: ИА REGNUM

Если проект Санкт-Петербурга по строительству нового речного вокзала не будет реализован, власти Ленинградской области готовы открыть собственные водные ворота на другой стороне Невы. Об этом сегодня, 2 ноября, на церемонии открытия причала в Старой Ладоге сообщил руководитель регионального управления по транспорту Павел Постовалов, сообщает ИА REGNUM.

«Петербург не так давно озвучил эту идею, но если что-то пойдёт не так, мы готовы на другом берегу реки Нева построить свой речной вокзал и открыть речные ворота в Ленинградской области», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга планируют приступить к созданию нового речного вокзала в 2018 году, до конца года должен быть представлен его проект. Реализовывать проект, как предполагается, будут на частные средства. Ожидается, что принять первых пассажиров вокзал сможет уже в 2021 году.