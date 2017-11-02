Ленобласть хочет построить свой речной вокзал на Неве у Петербурга
Ранее власти Петербурга заявляли о намерениях начать строительство речного вокзала уже в 2018 году.
Ранее власти Петербурга заявляли о намерениях начать строительство речного вокзала уже в 2018 году.
Если проект
«Петербург не так давно озвучил эту идею, но если
Ранее сообщалось, что власти Петербурга планируют приступить к созданию нового речного вокзала в 2018 году, до конца года должен быть представлен его проект. Реализовывать проект, как предполагается, будут на частные средства. Ожидается, что принять первых пассажиров вокзал сможет уже в 2021 году.
Прежде речной вокзал располагался на Обуховской набережной в Петербурге. В 2012 году он был ликвидирован, для швартовки речных судов используются три причала.