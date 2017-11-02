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17:58 (мск), источник: Sputnik

Газпромбанк откроет кредитную линию для проектов в Узбекистане

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) подписал с Газпромбанком соглашение об открытии кредитной линии под инвестиционные проекты.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. По итогам российско-узбекистанских переговоров Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) подписал с российским Газпромбанком соглашение об открытии кредитной линии для финансирования инвестиционных проектов в республике на сумму 153 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Газпромбанк и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о работе на долговых рынках капитала.

Документы подписаны в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и его узбекского коллеги Абдуллы Арипова.

Медведев 2 ноября прибыл в Ташкент с официальным двухдневным визитом. Российский премьер прилетел в столицу Узбекистана из Пекина, где находился с официальным визитом с 31 октября.

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