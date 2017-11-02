Газпромбанк откроет кредитную линию для проектов в Узбекистане
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) подписал с Газпромбанком соглашение об открытии кредитной линии под инвестиционные проекты.
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) подписал с Газпромбанком соглашение об открытии кредитной линии под инвестиционные проекты.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. По итогам
Кроме того, Газпромбанк и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о работе на долговых рынках капитала.
Документы подписаны в присутствии
Медведев 2 ноября прибыл в Ташкент с официальным двухдневным визитом. Российский премьер прилетел в столицу Узбекистана из Пекина, где находился с официальным визитом с 31 октября.