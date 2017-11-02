Газпромбанк откроет кредитную линию для проектов в Узбекистане

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. По итогам российско-узбекистанских переговоров Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) подписал с российским Газпромбанком соглашение об открытии кредитной линии для финансирования инвестиционных проектов в республике на сумму 153 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Газпромбанк и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о работе на долговых рынках капитала.

Документы подписаны в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и его узбекского коллеги Абдуллы Арипова.