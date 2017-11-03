В Воронеже сотрудники стеклотарного завода 4 месяца не получают зарплату

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Сотрудник завода композитных труб в Воронеже пытается получить зарплату через суд. Работодатель задолжал ему почти миллион рублей. Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты денег из-за корыстной или личной заинтересованности руководителя. Назначена судебная экспертиза.

Без заработной платы уже четвёртый месяц и 502 сотрудника стеклотарного завода. Общий долг предприятия перед ними — 22,5 миллиона рублей. По информации прокуратуры, которая начала проверку, завод выплатил уже 8 миллионов. Но по телефону сотрудники бухгалтерии отвечают коллегам каждый день одно и то же — денег нет.

Александр работает на производстве уже не первый год. Он предпочёл скрыть своё лицо и попросил изменить голос. Рассказывает, денег не получал с августа. Для того, чтобы прокормить семью — жену и детей — уже распродаёт имущество.