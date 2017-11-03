В Воронеже сотрудники стеклотарного завода 4 месяца не получают зарплату
Общий долг предприятия перед ними — 22,5 миллиона рублей.
Общий долг предприятия перед ними — 22,5 миллиона рублей.
Сотрудник завода композитных труб в Воронеже пытается получить зарплату через суд. Работодатель задолжал ему почти миллион рублей. Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты денег
Без заработной платы уже четвёртый месяц и 502 сотрудника стеклотарного завода. Общий долг предприятия перед ними — 22,5 миллиона рублей. По информации прокуратуры, которая начала проверку, завод выплатил уже 8 миллионов. Но по телефону сотрудники бухгалтерии отвечают коллегам каждый день одно и то же — денег нет.
Александр работает на производстве уже не первый год. Он предпочёл скрыть своё лицо и попросил изменить голос. Рассказывает, денег не получал с августа. Для того, чтобы прокормить семью — жену и детей — уже распродаёт имущество.
— Я уже сдал ноутбук, был телефон, тоже всё сдал в ломбард, чтобы у меня дети были сыты. Но в данный момент у меня уже сдавать нечего. Кредиты мне не дают, за квартиру у меня не оплачено уже давно. Благодаря тому, что у меня нет зарплаты на заводе. — А руководство что говорит? — Может быть,