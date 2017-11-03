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09:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Метровагонмаш» поставит 23 вагона для метрополитена Нижнего Новгорода до конца 2017 года

«Метровагонмаш» поставит 23 вагона для метрополитена Нижнего Новгорода до конца 2017 года ОАО «Метровагонмаш» (Мытищи, Московская область, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») поставит 23 вагона для метрополитена Нижнего Новгорода до конца 2017 года. Об этом пресс-служба холдинга сообщила 1 ноября.

Источник: ЗАО "Трансмашхолдинг"

Согласно информации, поставка вагонов будет происходить в рамках контракта «Метровагонмаша» с АО «Сбербанк Лизинг», который победил в аукционе, объявленном горадминистрацией. В электродепо «Пролетарское» будет передано 10 головных вагонов и 13 промежуточных. Сумма контракта со «Сбербанк Лизингом» составит порядка 1,3 млрд рублей. Вагоны 81−717.6 и 81−714.6 созданы на базе вагонов предыдущих моделей 81−717.5/81−714.5.

«Подвижной состав отвечает самым строгим требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок. Салоны вагонов оборудованы системой видеонаблюдения. Используется принудительная потолочная вентиляция, которая позволяет осуществлять воздухообмен не только во время движения, но и во время остановок. Для освещения салонов вагонов используются люминесцентные светильники типа «световая линия», — говорится в сообщении.

Для внутренней отделки стен применяются формованные панели из трудногорючего пластика. Сиденья в салоне исполнены с использованием стеклопластиковых каркасов. Для настила пола используется износостойкий линолеум.

В лобовой части кабины предусмотрен эвакуационный выход. Для обеспечения соответствующих современным требованиям условий труда машиниста используется кресло с вибропоглощением и пневморегулированием.

Метровагонмаш сотрудничает с метрополитеном Нижнего Новгорода с момента его открытия в 1985 году. В общей сложности он эксплуатирует 27 вагонов серии 81−717.6/714.6 и 64 вагона метро серии 81−717.5/714.5, построенных в разные годы в Мытищах. Последняя до настоящего момента поставка осуществлена в 2013 году.

Напомним, «Сбербанк Лизинг» выиграл право поставки вагонов. Согласно условиям контракта, планировалось закупить 10 головных вагонов за 896,6 млн рублей и 13 промежуточных вагонов за 997,2 млн рублей. «Сбербанк Лизинг» подал единственную заявку на этот аукцион. Таким образом общая сумма контракта составила 1 млрд 893,8 млн рублей. В конце июля глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов сообщал, что финансирование закупки планируется осуществлять на 52% из областного и на 48% из городского бюджетов.

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