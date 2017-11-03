«Метровагонмаш» поставит 23 вагона для метрополитена Нижнего Новгорода до конца 2017 года

Источник: ЗАО "Трансмашхолдинг"

Согласно информации, поставка вагонов будет происходить в рамках контракта «Метровагонмаша» с АО «Сбербанк Лизинг», который победил в аукционе, объявленном горадминистрацией. В электродепо «Пролетарское» будет передано 10 головных вагонов и 13 промежуточных. Сумма контракта со «Сбербанк Лизингом» составит порядка 1,3 млрд рублей. Вагоны 81−717.6 и 81−714.6 созданы на базе вагонов предыдущих моделей 81−717.5/81−714.5.

«Подвижной состав отвечает самым строгим требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок. Салоны вагонов оборудованы системой видеонаблюдения. Используется принудительная потолочная вентиляция, которая позволяет осуществлять воздухообмен не только во время движения, но и во время остановок. Для освещения салонов вагонов используются люминесцентные светильники типа «световая линия», — говорится в сообщении.

Для внутренней отделки стен применяются формованные панели из трудногорючего пластика. Сиденья в салоне исполнены с использованием стеклопластиковых каркасов. Для настила пола используется износостойкий линолеум.

В лобовой части кабины предусмотрен эвакуационный выход. Для обеспечения соответствующих современным требованиям условий труда машиниста используется кресло с вибропоглощением и пневморегулированием.

Метровагонмаш сотрудничает с метрополитеном Нижнего Новгорода с момента его открытия в 1985 году. В общей сложности он эксплуатирует 27 вагонов серии 81−717.6/714.6 и 64 вагона метро серии 81−717.5/714.5, построенных в разные годы в Мытищах. Последняя до настоящего момента поставка осуществлена в 2013 году.