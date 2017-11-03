Товарооборот между Нижегородской областью и Германией в январе-августе 2017 года вырос более чем на 25%

Источник: Reuters

«Германский вектор международного сотрудничества является одним из приоритетных для правительства Нижегородской области», — отметил Владимир Прелов.

По его словам, в товарной структуре экспорта за 8 месяцев текущего года произошли существенные изменения. В частности, увеличились поставки высокотехнологичных механических устройств и изделий из пластмасс.

Владимир Прелов отметил, что у нижегородских предприятий налажены тесные контакты с немецкими компаниями в сфере автомобилестроения, производстве медицинских товаров и высокотехнологичного оборудования.

«По данным направлениям на территории региона осуществляют свою деятельность 38 совместных российско-германских предприятий», — заявил Владимир Прелов.

СПРАВКА