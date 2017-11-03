Товарооборот между Нижегородской областью и Германией в январе-августе 2017 года вырос более чем на 25%
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«Германский вектор международного сотрудничества является одним из приоритетных для правительства Нижегородской области», — отметил Владимир Прелов.
По его словам, в товарной структуре экспорта за 8 месяцев текущего года произошли существенные изменения. В частности, увеличились поставки высокотехнологичных механических устройств и изделий из пластмасс.
Владимир Прелов отметил, что у нижегородских предприятий налажены тесные контакты с немецкими компаниями в сфере автомобилестроения, производстве медицинских товаров и высокотехнологичного оборудования.
«По данным направлениям на территории региона осуществляют свою деятельность 38 совместных
СПРАВКА
По данным Приволжского таможенного управления, по итогам 8 месяцев 2017 года товарооборот Нижегородской области с Германией составил $336,2 млн. (увеличение на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Экспорт составил $54,5 млн. (увеличение на 10%), импорт — $281,6 млн. (рост на 29,4%). Германия заняла 3 место по объему товарооборота среди 132 стран — внешнеторговых партнеров Нижегородской области.