Китайцы построят в Узбекистане самый крупный цементный завод в Центральной Азии: он будет принадлежать россиянам

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Китайская компания Beijing Triumph International Engineering Со (входит в промышленную группу CNBM) подписала контракт на строительство нового цементного завода «сухим способом» в Узбекистане.

Контракт общей стоимостью более 160 миллионов долларов предполагает выполнение работ по проектированию, строительству, поставке, изготовлению и монтажу оборудования, а также обучению персонала. Новый завод планируется возвести на базе действующего предприятия «Ахангаранцемент» и запустить к 2020 году.

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Проект будет реализован в рамках соглашения, подписанного сегодня председателем совета директоров «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филаретом Гальчевым и председателем правления «Узстройматериалы» Ботиром Зариповым в присутствии премьер-министров России и Узбекистана Дмитрия Медведева и Абдуллы Арипова.

«Узбекистан сегодня динамично развивается. Растет потребление строительных материалов. Производственные мощности “Ахангаранцемента” сегодня загружены на 100%. Спрос на продукцию предприятия увеличивается не только в Узбекистане, но и в соседних государствах. Строительство нового цементного завода позволит, с одной стороны, полностью удовлетворить спрос внутри страны, с другой — увеличить поставки продукции на экспорт», — отметил Филарет Гальчев.

Новый завод мощностью 3 миллиона тонн цемента в год станет крупнейшим подобным предприятием в Средней Азии и будет оснащен высокотехнологичным оборудованием преимущественно европейских производителей. Выбор в качестве подрядчика промышленной группы CNBM, которая является мировым лидером в области цементного машиностроения позволит «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» создать на территории Узбекистана одно из самых эффективных и современных предприятий индустрии строительных материалов.

Реализация проекта также будет способствовать расширению производства конкурентоспособной продукции, снижению энергоемкости экономики, внедрению в производство прогрессивных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. При этом мощности «Ахангаранцемента» будут задействованы все то время, пока будет идти строительство нового промышленного объекта.