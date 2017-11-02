Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова обманула зрителей, рассказав о фото бен Ладена с Клинтон
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Светская хроника: дочь Хазанова Алиса пришла на вечеринку (фото)
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
СМИ: охранник больницы рассказал подробности смерти Марьянова
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Убийство в кукольном домике
19:26 (мск), источник: Noi.md

Чокля рассказал о скором визите экспертов Kroll

Эксперты американской компании Kroll прибудут вскоре в Молдову для обсуждения двух важных документов, в том числе второго отчета Kroll по «краже века».

Источник: Noi.md

Об этом журналистам сообщил президент Нацбанка Молдовы Сергей Чокля, отметив, что визит экспертов Kroll может состояться на следующей неделе, а обсуждаться будет окончательный вариант Стратегии возмещения активов, выведенных мошенническим путем из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, а также Отчет Kroll-II.

Серджиу Чокля подчеркнул, что НБМ готов опубликовать этот отчет, но нужно обсудить этот вопрос с экспертами, выяснить, что из информации можно обнародовать, чтобы с одной стороны обеспечить транспарентность, а с другой стороны — обеспечить тайну следствия и не навредить процессу возмещения выведенных из банков средств. Говоря в целом о возврате средств из «украденного миллиарда», президент НБМ отметил, что расследование ведут компетентные органы в стране, возбужден ряд уголовных дел, арестованы активы лиц, причастных, по мнению следствия, к мошенничеству.

Сергей Чокля сказал, что НБМ ускорил процесс ликвидации трех банков, чтобы вернуть неблагоприятные кредиты, накопленные на их балансе, продать заложенное имущество. По его словам, около 80% средств, возвращенных Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, поступило именно от возврата неблагоприятных кредитов или продажи залогов, а не от продажи имущества банков, как говорят некоторые эксперты.

Президент НБМ подчеркнул, что возврат средств, выведенных за рубеж мошенническим путем из банков, является комплексной, сложной юридической процедурой, которая осложняется тем, что большие суммы средств были переведены в оффшоры и другие юрисдикции, с которыми сложно работать. По его мнению, прогресс в деле возврата украденного миллиарда будет отмечен после утверждения Стратегии возмещения активов и начала ее реализации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как Teo Кырнац решил отомстить членам Совета по неподкупности НОН
Испанский суд выдал ордер на арест бывшего главы Каталонии
Опрос показал, какой доход россияне считают порогом бедности
Кремль продолжит расширять работу с кадровым резервом
Бывшего замглавы ФСИН задержали по подозрению во взятках
Мультфильмы и вирусные ролики: что нашли в компьютере бен Ладена
Сексуальные домогательства сильных мира сего: список растет
Физики нашли предположительную «тайную комнату» в пирамиде Хеопса
Спорт
«Зенит» полетел исправляться Московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» могут фактически снять вопросы о своем выходе в плей-офф Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Как перепродать «десятку» втридорога? Чем согреться? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь