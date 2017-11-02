Чокля рассказал о скором визите экспертов Kroll
Эксперты американской компании Kroll прибудут вскоре в Молдову для обсуждения двух важных документов, в том числе второго отчета Kroll по «краже века».
Эксперты американской компании Kroll прибудут вскоре в Молдову для обсуждения двух важных документов, в том числе второго отчета Kroll по «краже века».
Об этом журналистам сообщил президент Нацбанка Молдовы Сергей Чокля, отметив, что визит экспертов Kroll может состояться на следующей неделе, а обсуждаться будет окончательный вариант Стратегии возмещения активов, выведенных мошенническим путем из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, а также Отчет
Серджиу Чокля подчеркнул, что НБМ готов опубликовать этот отчет, но нужно обсудить этот вопрос с экспертами, выяснить, что из информации можно обнародовать, чтобы с одной стороны обеспечить транспарентность, а с другой стороны — обеспечить тайну следствия и не навредить процессу возмещения выведенных из банков средств. Говоря в целом о возврате средств из «украденного миллиарда», президент НБМ отметил, что расследование ведут компетентные органы в стране, возбужден ряд уголовных дел, арестованы активы лиц, причастных, по мнению следствия, к мошенничеству.
Сергей Чокля сказал, что НБМ ускорил процесс ликвидации трех банков, чтобы вернуть неблагоприятные кредиты, накопленные на их балансе, продать заложенное имущество. По его словам, около 80% средств, возвращенных Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, поступило именно от возврата неблагоприятных кредитов или продажи залогов, а не от продажи имущества банков, как говорят некоторые эксперты.
Президент НБМ подчеркнул, что возврат средств, выведенных за рубеж мошенническим путем из банков, является комплексной, сложной юридической процедурой, которая осложняется тем, что большие суммы средств были переведены в оффшоры и другие юрисдикции, с которыми сложно работать. По его мнению, прогресс в деле возврата украденного миллиарда будет отмечен после утверждения Стратегии возмещения активов и начала ее реализации.