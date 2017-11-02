Чокля рассказал о скором визите экспертов Kroll

Источник: Noi.md

Об этом журналистам сообщил президент Нацбанка Молдовы Сергей Чокля, отметив, что визит экспертов Kroll может состояться на следующей неделе, а обсуждаться будет окончательный вариант Стратегии возмещения активов, выведенных мошенническим путем из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, а также Отчет Kroll-II.

Серджиу Чокля подчеркнул, что НБМ готов опубликовать этот отчет, но нужно обсудить этот вопрос с экспертами, выяснить, что из информации можно обнародовать, чтобы с одной стороны обеспечить транспарентность, а с другой стороны — обеспечить тайну следствия и не навредить процессу возмещения выведенных из банков средств. Говоря в целом о возврате средств из «украденного миллиарда», президент НБМ отметил, что расследование ведут компетентные органы в стране, возбужден ряд уголовных дел, арестованы активы лиц, причастных, по мнению следствия, к мошенничеству.

Сергей Чокля сказал, что НБМ ускорил процесс ликвидации трех банков, чтобы вернуть неблагоприятные кредиты, накопленные на их балансе, продать заложенное имущество. По его словам, около 80% средств, возвращенных Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, поступило именно от возврата неблагоприятных кредитов или продажи залогов, а не от продажи имущества банков, как говорят некоторые эксперты.