Молдова-2018: какие налоги ждут население республики

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Молдавские депутаты проголосовали в четверг в первом чтении большинством голосов за проект налогово-бюджетной и таможенной политики на 2018 год.

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Согласно документу, представленному министром финансов Октавианом Армашу, размер личных освобождений из облагаемого налогом дохода для физических лиц будет увеличен на 6%. Таким образом, каждое физлицо имеет право рассчитывать на личное освобождение в 11 тысяч 280 леев вместо 10 тысяч 620 леев, как было ранее. В тоже время освобождение на каждого иждивенца увеличится с двух тысяч 340 леев до двух тысяч 520 леев в год. Сумма личного освобождения для тех, кто пострадал в результате аварии в Чернобыле, в боевых действиях по защите территориальной целостности и независимости Республики Молдова, а также в боевых действиях в Афганистане, составит 16 тысяч 800 леев вместо 15 тысяч 840 леев.

Впервые налоговая политика предполагает упрощенную метод учета основных средств для экономических агентов. Производители молока будут иметь право на возмещение НДС. А пониженная ставка НДС в 8% будет применяться на предназначенную для публичных учреждений теплоэнергию, получаемую из твердого биотоплива.

Фиксированная ставка налогообложения доходов граждан, которые поставляют экономическим агентам агропродукцию повысится с трех до пяти процентов.

Также Минфин предлагает повышение акцизов на топливо, табачные изделия и алкоголь.

Впервые будет введена новая формула для расчета налога на имущество, а именно речь идет о так называемом налоге на роскошь, под который помимо некоторых видов недвижимости попадут и автомобили, стоимость которых превышает 1,5 миллиона леев.