Премия Дмитрия Страшнова попала под следствие

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», бывшему главе ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову все-таки пришлось расстаться с доходами в размере 128 млн руб., которые он, по версии Генпрокуратуры, незаконно получил в 2014—2015 годах. Следственный комитет России (СКР), сочтя, что действиями одной из чиновниц Минкомсвязи, утверждавшей зарплату и премии бывшему руководителю ведомственного ФГУПа, был нанесен ущерб на эту сумму, арестовал ее на счетах Дмитрия Страшнова. Последний получил работу в Швейцарии, а своим адвокатам поручил разблокировать счета через Мосгорсуд.

Решение об аресте счетов Дмитрия Страшнова приняла судья Басманного райсуда Елена Ленская, удовлетворившая соответствующее ходатайство главного следственного управления СКР. По данным источника «Ъ», речь идет о блокировании 128 млн руб., которые на них находились.

Ранее Генпрокуратура, проверяя Минкомсвязь и «Почту России», установила, речь идет о блокировании 128 млн руб., а также премия по итогам 2014 года на сумму более 82 млн руб.

Суммы выплат рассчитывались на основании отчета ФГУП «Почта России», представленного в Минкомсвязь. В документах указывалось: чистая прибыль предприятия составила 1,2 млрд руб. Однако надзор пришел к выводу, что эта сумма образовалась лишь из-за того, что в отчетном году ФГУП получил из бюджета 5,4 млрд руб. А по многим показателям работы «Почта России» не достигла запланированных на год показателей.

Поэтому, по подсчетам Генпрокуратуры, премия главы «Почты России» должна была составить не более 3,2 млн руб.

При этом также вскрылось, что при назначении Дмитрия Страшнова на должность в 2014 году и заключении с ним контракта в обход действующего законодательства не была обговорена так называемая величина норматива возможной премии.

Результаты проверки первый заместитель генпрокурора Александр Буксман направил в Следственный комитет, потребовав привлечь Дмитрия Страшнова к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), а чиновников Минкомсвязи — за халатность (ст. 293 УК РФ). Однако в ГСУ СКР после длительной проверки приняли совсем другое решение.

В марте текущего года фигурантом расследования стала лишь 35-летняя Ирина Лаптева — директор департамента организационного развития Минкомсвязи, которой предъявили обвинение в «совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Именно она отвечала за незаконное утверждение выплат Дмитрию Страшнову. Впрочем, следствие не пыталось взять под стражу или домашний арест Ирину Лаптеву, которая была беременной. Не обращались в суд следователи и за арестом ее активов.

Блокирование денег Дмитрия Страшнова было произведено в рамках дела Ирины Лаптевой, потому что, как решили следствие и надзор, начальник департамента Минкомсвязи превышала свои полномочия именно в пользу тогдашнего главы «Почты России». Арест денег должен обеспечить возмещение ущерба по делу. Заявлен потерпевшей стороной в рамках расследования иск на соответствующую сумму или нет, осталось неясно, так как в Минкомсвязи от комментариев воздержались, а получить их в СКР оперативно не удалось.

У Дмитрия Страшнова в уголовном деле пока статус свидетеля, хотя следователи уже не раз высказывали намерения привлечь его в качестве подозреваемого.

Тем более что Генпрокуратура, а также прокуратура Москвы настаивали на возбуждении в отношении него уголовных дел по другому премиальному скандалу — выплаты 270 млн руб. вознаграждений по итогам работы в 2014—2015 годах Дмитрием Страшновым своим заместителям. Кроме того, у проверяющих вызвала вопросы покупка ФГУПом двух самолетов Ту-204 для перевозки посылок на Дальний Восток, в Сибирь и Восточную Азию.

Адвокат Дмитрия Страшнова Виктория Бурковская «с сожалением» подтвердила «Ъ», что представляет его интересы, но от каких-либо комментариев отказалась, отдельно попросив не тревожить Ирину Лаптеву. Тем не менее известно, что арест счетов экс-главы «Почты России» его защита обжаловала — рассмотрение жалобы пройдет в Мосгорсуде 8 ноября.

При этом следует отметить, что на карьере Дмитрия Страшнова, который летом нынешнего года покинул ФГУП, премиальные скандалы не сказались. Было объявлено, что он получил должность операционного директора производящей минеральные удобрения группы «Еврохим», а работать будет в недоступной для российского следствия Швейцарии. Получить комментарии у самого Дмитрия Страшнова «Ъ» не удалось.