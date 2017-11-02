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21:47 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове закроют магазины duty-free

Магазины duty-free, расположенные на территории или на въезде в Молдову, будут закрыты до 2019 года. Это предусматривает бюджетно-налоговая и таможенная политика на 2018 г., обсуждаемая сегодня в парламенте, сообщает Actualitati.md со ссылкой на Point.

Источник: Actualitati.md

Согласно документу, до истечения срока действия лицензии предлагается поэтапно отказаться от налоговых и таможенных льгот, предоставляемых магазинам беспошлинной торговли.

В то же время, до окончания срока действия лицензии предлагается отмена налоговых и таможенных услуг для магазинов Duty-Free (аэропорт, Леушены, Крива, Кишинев). Эти магазины могут работать в целом с оплатой всех прав на импорт.

Речь идет о трех магазинах duty-free компании Dufremol находятся на КПП Леушены и Крива при въезде в страну, в зале прибытия Международного аэропорта Кишинева, и еще один магазин для дипломатов расположен в столичном отеле Джоли Алон.

В проекте говорится, что переходный период направлен на недопущение потенциальных рисков привлечения Республики Молдова к определенным судебным процессам, связанным с восстановлением причиненного ущерба.

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В Молдове закроют магазины duty-free
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