В Молдове закроют магазины duty-free
Магазины
Магазины
Согласно документу, до истечения срока действия лицензии предлагается поэтапно отказаться от налоговых и таможенных льгот, предоставляемых магазинам беспошлинной торговли.
В то же время, до окончания срока действия лицензии предлагается отмена налоговых и таможенных услуг для магазинов
Речь идет о трех магазинах
В проекте говорится, что переходный период направлен на недопущение потенциальных рисков привлечения Республики Молдова к определенным судебным процессам, связанным с восстановлением причиненного ущерба.