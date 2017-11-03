Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая красивая преступница с розовым оружием свела с ума мужчин
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Половина россиян не считают 4 ноября праздником
Умер пасынок Эльдара Рязанова
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Мы все пережили»: Шаляпин счастлив новой связи с Копенкиной
35-летняя Собчак опубликовала семейное фото - СМИ
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12:39 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Богатые тоже плачут: на чем в России экономит средний класс

«Богатые тоже плачут… причем сильнее, чем бедные», — говорится в исследовании Центра развития Высшей школы экономики. Эксперты центра проанализировали, как кризис отразился на российском среднем классе и выделил категории товаров, на которых экономят его представители.

Источник: Alexandru Tugui/CC0

Эксперт Центра развития Высшей школы экономики Светлана Мисихина проанализировала статистику выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, публикуемую Росстатом. Ведомство в основном собирает данные о расходах домохозяйств и дополняет их другой статистикой, например, из банковской отчетности по выданным кредитам. Это позволяет получить более полную информацию о состоянии финансов населения.

Эксперт разделила все население России на пять групп по уровню доходов и сравнила, как пережили кризис самая бедная часть населения и группа людей с относительно высокими доходами. Она также проанализировала, какая группа выиграла от восстановления экономики в 2017 году.

К пятой, наиболее обеспеченной группе, которая упоминается в исследовании, относятся люди, в распоряжении которых в прошлом году было 58 тысяч рублей в месяц после вычета всех обязательных платежей (коммунальные расходы и прочее). В эту сумму входили не только доходы и накопления, но и взятые кредиты. Учитывались, к примеру, и «поступления из личного натурального хозяйства» — иными словами, урожай с дачи или огорода.

Данные Росстата не охватывают самую богатую часть населения. Обычно эти люди не участвуют в опросах ведомства или предпочитают не афишировать свои доходы.

Можно ли назвать этих людей представителями среднего класса?

Для причисления к среднему классу важен не только доход выше среднего.

У человека должно быть высшее образование, наличие сбережений и недвижимости, а также работа, не связанная с физическим трудом.

Но с учетом того, что среднемесячная заработная плата в сентябре 2017 года, по данным Росстата, составила 37,5 тысяч рублей (640 долларов), по уровню доходов люди, попавшие в пятую группу, могут считаться средним классом.

Бедным экономить не на чем 

Кризис 2015—2016 годов ударил не только по бедным, но и по наиболее обеспеченной части населения, следует из материалов исследования.

Наиболее острый период кризиса пришелся на 2014−2015 годы: в это время у населения резко упали доходы. Люди с относительно высокими доходами начали экономить: по сравнению с 2014 годом средний класс сократил расходы на 15,7%. Самое бедное население в этот период сократило расходы на 4,8%.

Социально-экономический кризис заметнее повлиял на более обеспеченное население. Его потребление сократилось сильнее, чем у бедного населения».
Светлана Мисихина

«Правда, для малоимущего населения и небольшое сокращение доходов сильно заметно», — оговаривается эксперт.

На чем экономят представители среднего класса?

Работодатели из-за кризиса начали сокращать размеры соцпакетов. В 2016 году сильнее всего, судя по статистике, сократились траты по направлению «услуги, предоставленные работодателем бесплатно или по льготным ценам».

С началом кризиса в 2015 году обеспеченные россияне начали экономить на алкоголе, табаке, одежде и обуви, походах в рестораны и кафе, на покупке бытовой техники и товаров для дома, на транспорте, услугах связи.

Источник: Русская служба Би-би-си

В 2016 году российский средний класс увеличил расходы на потребление на 10,6%. Обеспеченные люди продолжили экономить на транспорте, зато резко увеличили расходы на алкоголь, табак, одежду и обувь, стали вновь ходить в рестораны и тратить деньги на культурные мероприятия.

Источник: Русская служба Би-би-си

Небольшое восстановление экономики в 2017 году мало изменило ситуацию. В первом квартале года у наиболее обеспеченного населения снова стало меньше свободных денег, люди стали откладывать крупные покупки, сокращать расходы на мебель, бытовую технику, одежду, обувь и топливо.

Снижаются расходы на здравоохранение.

У более обеспеченных россиян сокращение выглядит более драматичным — почти минус 15% за первый квартал этого года по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

У менее обеспеченных снижение расходов на здравоохранение составило минус 1,7%, но нужно учитывать, что для них даже такое сокращение может быть серьезным.

Условный Иванов

Потребительская уверенность россиян, которые причисляют себя к среднему классу, снизилась во II квартале этого года, показал в июле «потребительский индекс Иванова» от Sberbank CIB. В этом исследовании центральный персонаж — условный Иванов — «типичный представитель российского среднего класса».

Показатели снижались по всем компонентам индекса — оценке личного благосостояния (за последние 12 месяцев и ожидания на следующий год), оценке условий для крупных покупок, а также оценке национального благосостояния. Последняя отражает, насколько опрошенные верят в экономический рост в стране. Аналитики Сбербанка объясняли такое снижение ослаблением рубля.

Источник: Русская служба Би-би-си

Другое исследование обеспеченных потребителей от международной компании IPSOS в июне этого года показало, что изменение экономической ситуации в худшую сторону за 12 месяцев, предшествовавших опросу, отметили более половины (58%) опрошенных. Всего опросили 2,8 тысячи человек — жителей крупных российских городов (более 500 тысяч жителей), с высоким доходом. В выборку попали жители Москвы с уровнем личного дохода или дохода на члена семьи выше 70 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — выше 60 тысяч рублей. Для других городов планка составила 50 тысяч рублей.

Только для 15% опрошенных экономическая ситуация за год стала лучше. Улучшения ситуации в течение ближайшего года ожидают 30% респондентов, а 38% предполагают, что ситуация будет ухудшаться.

Пять основных направлений расходов на ближайший год обеспеченная аудитория определила так: путешествия, здоровый образ жизни, ремонт квартиры, дома или дачи, сбережения или инвестиции, а также покупка автомобиля.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Трамп обещал избавиться от лотереи грин-карт
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
СМИ сообщили о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»
В России стартовали продажи iPhone X
Спорт
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь