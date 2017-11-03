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00:11 (мск), источник: Informburo.kz

В Алматы начали принимать документы по программе «Нурлы жер»

Более 800 заявителей получат арендное жильё в микрорайоне «Жас Канат».

Нуждающиеся в жилье из госфонда, стоящие в очереди, могут подать заявку в рамках программы «Нурлы жер» по направлению Казахстанской ипотечной компании. Приём заявлений проходит в онлайн-режиме через сайт электронного правительства www.e-gov.kz. Регистрация претендентов продлится до 7 ноября, сообщает портал krisha.kz.

Жильё, которое предлагают участникам, находится в микрорайоне «Жас Канат». Всего будет реализовано 826 квартир (396 однокомнатных, 191 двухкомнатных и 239 трёхкомнатных). Стоимость аренды жилья с выкупом за один квадратный метр недвижимости ориентировочно составит 786 тенге при сроке аренды 20 лет.

Претендовать на эту недвижимость могут очередники, относящиеся:

  • к многодетным;
  • неполным семьям;
  • воспитывающим детей-инвалидов;
  • детям-сиротам;
  • оралманам;
  • государственным служащим, военным, сотрудникам специальных государственных органов, работникам бюджетных организаций;
  • инвалидам I и II группы.

Основные требования, предъявляемые к участникам:

  • подтверждение доходов;
  • справка об отсутствии у претендента и членов его семьи жилья на праве собственности или арендного жилья, полученного по линии госпрограмм;
  • отсутствие фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий претендента и членов его семьи в течение последних пяти лет по РК. При подаче заявления на определённый тип квартиры потребуется предъявить следующие документы:
  • свидетельство о заключении брака (если брак заключён до 2008 года) или заявление о том, что претендент в браке не состоит;
  • свидетельство о рождении детей (рождённых до 2008 года), свидетельство об установлении отцовства (форма № 4, № 15);
  • справки с места работы и о доходах.

Для отдельных категорий — подтверждение инвалидности или тяжёлых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи. Отбор участников будет производиться соответственно количеству реализуемых квартир по дате постановки в очередь.

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