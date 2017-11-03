В Алматы начали принимать документы по программе «Нурлы жер»

Нуждающиеся в жилье из госфонда, стоящие в очереди, могут подать заявку в рамках программы «Нурлы жер» по направлению Казахстанской ипотечной компании. Приём заявлений проходит в онлайн-режиме через сайт электронного правительства www.e-gov.kz. Регистрация претендентов продлится до 7 ноября, сообщает портал krisha.kz.

Жильё, которое предлагают участникам, находится в микрорайоне «Жас Канат». Всего будет реализовано 826 квартир (396 однокомнатных, 191 двухкомнатных и 239 трёхкомнатных). Стоимость аренды жилья с выкупом за один квадратный метр недвижимости ориентировочно составит 786 тенге при сроке аренды 20 лет.

Претендовать на эту недвижимость могут очередники, относящиеся:

к многодетным;

неполным семьям;

воспитывающим детей-инвалидов;

детям-сиротам;

оралманам;

государственным служащим, военным, сотрудникам специальных государственных органов, работникам бюджетных организаций;

инвалидам I и II группы.

Основные требования, предъявляемые к участникам:

подтверждение доходов;

справка об отсутствии у претендента и членов его семьи жилья на праве собственности или арендного жилья, полученного по линии госпрограмм;

отсутствие фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий претендента и членов его семьи в течение последних пяти лет по РК. При подаче заявления на определённый тип квартиры потребуется предъявить следующие документы:

свидетельство о заключении брака (если брак заключён до 2008 года) или заявление о том, что претендент в браке не состоит;

свидетельство о рождении детей (рождённых до 2008 года), свидетельство об установлении отцовства (форма № 4, № 15);

справки с места работы и о доходах.