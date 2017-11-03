В Алматы начали принимать документы по программе «Нурлы жер»
Более 800 заявителей получат арендное жильё в микрорайоне «Жас Канат».
Более 800 заявителей получат арендное жильё в микрорайоне «Жас Канат».
Нуждающиеся в жилье из госфонда, стоящие в очереди, могут подать заявку в рамках программы «Нурлы жер» по направлению Казахстанской ипотечной компании. Приём заявлений проходит в
Жильё, которое предлагают участникам, находится в микрорайоне «Жас Канат». Всего будет реализовано 826 квартир (396 однокомнатных, 191 двухкомнатных и 239 трёхкомнатных). Стоимость аренды жилья с выкупом за один квадратный метр недвижимости ориентировочно составит 786 тенге при сроке аренды 20 лет.
Претендовать на эту недвижимость могут очередники, относящиеся:
Основные требования, предъявляемые к участникам:
Для отдельных категорий — подтверждение инвалидности или тяжёлых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи. Отбор участников будет производиться соответственно количеству реализуемых квартир по дате постановки в очередь.