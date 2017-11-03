Россияне стали оптимистичнее оценивать свое материальное положение
Россияне стали оптимистичнее оценивать свое материальное положение. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Россияне стали оптимистичнее оценивать свое материальное положение. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Индекс произошедших изменений личного материального положения (ИПМП) в III квартале 2017 года составил -11,7%. Это почти в два раза выше, чем в тот же период двух предыдущих лет.
В этой возрастной категории индекс составил -6,7%. На втором месте — 30−49-летние россияне. Показатель: -10,4%. Пессимистичнее других настроены люди за 50 (-14,7%).
Кроме того, ИПМП среди женщин на этот раз был выше, чем у мужчин, — показатель составил -11,3% и -12% соответственно. А в III квартале 2016 года ситуация была обратной: -20,2% среди женщин и -17,3% у мужчин.