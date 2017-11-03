Россияне стали оптимистичнее оценивать свое материальное положение

Источник: РИА "Новости"

Индекс произошедших изменений личного материального положения (ИПМП) в III квартале 2017 года составил -11,7%. Это почти в два раза выше, чем в тот же период двух предыдущих лет.

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Оптимистичнее всех свое материальное положение оценивают граждане до 30 лет.

В этой возрастной категории индекс составил -6,7%. На втором месте — 30−49-летние россияне. Показатель: -10,4%. Пессимистичнее других настроены люди за 50 (-14,7%).