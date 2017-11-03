Военнослужащих Приморья обеспечили самым главным

Таким образом, за счет предоставления квартир, жилищных субсидий и государственных жилищных сертификатов за пять лет очередь нуждающихся в жилье сократилась в 3,5 раза.

Около 200 военнослужащих обеспечены квадратными метрами только в 2017 году. С 2016 года основной формой жилищного обеспечения стала жилищная субсидия, которая в общем объеме предоставленного постоянного жилья составила около 70%. Ее получили 808 военнослужащих, проходящих службу на территории Приморского края. В 2017 году она предоставлена 237 военнослужащим. За последние три года на это потрачено около 6 миллиардов рублей.