Очередной руководитель бывшего Дальспецстроя может попасть под следствие
Более 800 работников ГВСУ № 6 пожаловались в прокуратуру на долги по зарплате.
Более 800 работников ГВСУ № 6 пожаловались в прокуратуру на долги по зарплате.
Генеральный директор Главного
«По всем обращениям проведены прокурорские проверки. По их результатам в адрес правомочного руководства внесено свыше 80 представлений о недопустимости нарушений закона, семь должностных лиц предостережены. Возбуждено 12 административных дел о правонарушениях», — сообщили агентству представители военной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, долг по зарплате на ГВСУ № 6 достиг 414 млн рублей. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела против гендиректора предприятия Андрея Назарова. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы.
В
Ранее министр труда России Максим Топилин заявил, что с сотрудниками бывшего Дальспецстроя должны расплатиться до конца года.
Напомним, что сейчас в Хабаровске судят