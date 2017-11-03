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04:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Очередной руководитель бывшего Дальспецстроя может попасть под следствие

Более 800 работников ГВСУ № 6 пожаловались в прокуратуру на долги по зарплате.

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор Главного военно-строительного управления № 6 (бывший Дальспецстрой) Андрей Назаров может стать фигурантом уголовного дела из-за долгов по зарплате перед работниками. В прокуратуру Восточного военного округа поступило более 800 обращений с жалобами на задолженность. Среди тех, кто не может получить заработанное, есть и строители космодрома Восточный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

«По всем обращениям проведены прокурорские проверки. По их результатам в адрес правомочного руководства внесено свыше 80 представлений о недопустимости нарушений закона, семь должностных лиц предостережены. Возбуждено 12 административных дел о правонарушениях», — сообщили агентству представители военной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, долг по зарплате на ГВСУ № 6 достиг 414 млн рублей. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела против гендиректора предприятия Андрея Назарова. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы.

В пресс-службе ГВСУ № 6 рассказали, что с начала 2017 года работникам выдали более миллиарда рублей — порядка 73% начисленной зарплаты. Собеседник агентства отметил, что как только на счетах предприятия появляются деньги, их сразу направляют на погашение зарплатного долга.

Ранее министр труда России Максим Топилин заявил, что с сотрудниками бывшего Дальспецстроя должны расплатиться до конца года.

Напомним, что сейчас в Хабаровске судят экс-главу Дальспецстроя Юрия Хризмана. Вместе с бывшим главным бухгалтером предприятия Владимиром Ашихминым его обвиняют в хищениях при строительстве космодрома Восточный. На этой неделе суд ужесточил обоим меру пресечения — из-под домашнего ареста Хризман и Ашихмин отправились в СИЗО. Поводом стала фраза «Ты у меня доулыбаешься», якобы сказанная Хризманом эксперту.

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Очередной руководитель бывшего Дальспецстроя может попасть под следствие
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