Лед тронулся: управу на «управляйку» хабаровчане смогли найти только спустя годы

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Хабаровск, 3 ноября, AmurMedia.

Договориться спустя годы непонимания наконец смогли жители многоквартирных домов в микрорайоне «Авиагородок» и управляющая компания «ДВСРК», в ведении которой они находятся. Для этого отчаявшимся собственникам жилья пришлось подключить к решению наболевшей проблемы депутата Гордумы и краевое правительство, сообщает корр. ИА AmurMedia.

По словам участников затяжного конфликта, жителей нескольких многоквартирных домов на Матвеевском шоссе в краевом центре, работой своей управляющей компании они недовольны уже очень давно, однако к решительным действиям решились перейти только в июне текущего года. Многочисленные заявления и жалобы люди отправляли не только на имя директора ООО «УК «ДВСРК», но также и в краевое правительство, различные надзорные органы. Вопросов к организации накопилось много, вот только отвечать на них вторая сторона не спешила. Отчаявшиеся собственники жилья обратились за помощью к депутату Хабаровской городской думы Андрею Никонову.

— Мы провели с жителями многоквартирных домов две встречи с целью обсудить создавшуюся ситуацию. Первая состоялась еще 25 октября. Спустя неделю мы встретились тем же составом снова. В обоих случаях в числе приглашенных были в том числе и сотрудники управляющей компании «ДВСРК». Причем во второй раз представителю организации я звонил лично. Человек пообещал прийти, но в конечном итоге так никто и не появился. Настолько хамское отношение к людям, конечно, не может не поражать. По итогам обеих встреч, жильцы домов собираются еще раз написать коллективное письмо своей управляющей компании, и необходимо будет уже принимать какое-то окончательное решение, вплоть до смены компании. Потому что вопросов накопилось множество, а прийти к компромиссу с организацией людям так и не удается, — отметил Андрей Никонов.

Однако, как выяснилось, активная борьба жильцов за свои права все-таки дала свои результаты: со сменой руководства в управляющей компании, похоже, поменялось и отношение к людям.

— Нашему дому без малого 60 лет. Сколько он существует, столько и не менялись в нем коммуникации: подвальное помещение, например, годами заливалось канализационными стоками. Представляете, что там было?! Вонь стояла невероятная. В квартирах даже появились комары! Это притом, что ноябрь на дворе. Кроме прочего, температура горячей воды в доме не соответствовала установленным нормативам. В минувшую среду, 1 ноября, мы снова ходили к руководству нашей управляющей компании. Понимание достигнуто, люди принялись за работу. Урегулировали вопрос по воде. Сейчас нареканий в этом плане нет. В подвальном помещении работы также ведутся: комаров разогнали, воду откачали, грязь выносят. Благодаря обращениям к правительству, к депутату городской думы, то, что не делалось годами, понемногу начинает двигаться с мертвой точки. Что касается нашего дома, то ориентировочно до 5 декабря все должны привести в норму. На очереди еще наши заваленные чердаки. Там тоже очень много всего нужно сделать, но мы до них доберемся. Сейчас самое главное закончить с подвальным помещением, поскольку если оно длительно увлажнено, начинает разлагающе действовать на фундамент, — рассказал житель дома по адресу Матвеевское шоссе, 22 Алексей Макаров.

Готовность к работе и к общению с жильцами многоквартирных домов высказал и сам руководитель управляющей компании «ДВСРК» Алексей Герасименко.

— Я являюсь директором управляющей компании, обслуживающей дома по адресам Матвеевское шоссе, 18, 20, 22, с августа текущего года. Проблем там накопилось действительно очень много. Сейчас они все в работе. Вплотную, к примеру, занялись домом № 18: сделали отмостку, отремонтировали кровлю. Все эти сталинки у нас сейчас на особом контроле. По 22-му дому мы вчера встречались с одним из его жильцов. Я рассказал ему, какие работы уже проводятся, а какие только планируются. Я иду на контакт с жителями, но стоит все-таки иметь в виду, что к работе приступил только два месяца назад. За этот срок сотворить сказку из домов, в которых несколько лет практически ничего и не делалось, невозможно. В планах на следующий сезон — это весна, лето — все накопленные денежные средства освоить именно на базе этих домов. Мы настроены на позитивную работу и на позитивные отклики о себе, — заверил Алексей Герасименко.