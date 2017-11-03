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05:23 (мск), источник: Вести Приморье

Более 80% сои убрано в Приморье

Высокая урожайность отмечается в Лесозаводске, Уссурийске и Октябрьском районе — 17 центнеров с гектара.

В Приморском крае собрано более 300 тысяч тонн сои.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, на сегодняшний день убрано более 220 тысяч гектаров сои — 80% от плана.

«Сельхозпроизводители собрали 308 тысяч тонн сои. Урожайность на уровне прошлого года — 14 центнеров с гектара», — прокомментировали специалисты.

Высокая урожайность отмечается в Лесозаводске, Уссурийске и Октябрьском районе — 17 центнеров с гектара.

Напомним, ранее врио Губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморье обладает огромным потенциалом для развития собственного сельскохозяйственного производства, однако на данный момент доля этой отрасли в валовом региональном продукте не превышает 5%.

«Сельское хозяйство в крае нужно поднимать. Приморцы должны получать свою местную продукцию. Нужно строить птицефабрики и развивать животноводческие комплексы», — заявил Андрей Тарасенко.

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