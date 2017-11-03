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05:30 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске на территории муниципального предприятия обнаружили подпольный алкоцех

В Красноярске на территории муниципального предприятия обнаружили подпольный цех с контрафактным алкоголем. Нелегальную водку случайно нашли в гараже ДРСП Свердловского района.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, они описывают коробки с горячительным. Теперь стражам порядка предстоит выявить владельца необычной находки, А также выяснить, как спирт оказался на территории крупнейшего муниципального предприятия.

«Обнаружены пустые бутылки из-под водки, несколько канистр 20-литровых, предположительно со спиртом, и коробки с уже готовой к реализации алкогольной продукцией. Изъятая продукция будет направлена на экспертизу и будет принято процессуальное решение», — сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России «Красноярское» Екатерина Росицкая.


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