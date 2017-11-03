Налоговый кодекс: Минфин усложнит работу предпринимателям
Шумиха вокруг нового Налогового кодекса не утихает. Законопроект был призван снизить давление на бизнес, но на практике только усложнит.
Шумиха вокруг нового Налогового кодекса не утихает. Законопроект был призван снизить давление на бизнес, но на практике только усложнит.
АСТАНА, 2 ноя — Sputnik. В настоящее время проект нового кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» проходит все необходимые процедуры согласования. Нижняя палата парламента одобрила Налоговый кодекс и пакет сопутствующих поправок к нему. Теперь спор о судьбе законопроекта переместился в стены сената. Как только законодательный документ будет принят сенаторами, он ляжет на стол к президенту РК.
Между тем предприниматели уже сейчас оценивают вероятные последствия налоговых нововведений.
Что одним льготы, то другим — проблемы
Возможно, изменения в законодательстве, связанные с кодексом, воспринимались бы не так серьезно, если бы не усложняли жизнь не только малым бизнесменам — владельцам небольших магазинов в поселках и торговых точек на базарах, но и немного более крупным воротилам бизнеса.
«Дело в том, что по более чем по трем тысячам наименований различных товаров в Казахстане действуют сниженные ввозные таможенные ставки по ВТО, и Казахстан обязался не допустить вывоз этого товара из нашей страны в другое
Если предприниматель проигнорирует данное нововведение и не будет выписывать
«И каким образом малое ИП сможет все это осилить по деньгам? Большинство никак: или закрыться, или заключить “коррупционный договор” с проверяющим, — возмущается Жаркенов. — Зачем такую дополнительную нагрузку вешать на мелких ИП? У них доход небольшой и не исключено, что грядет очередная волна закрытий бизнеса или ухода в тень. Кроме того, каждый, кто экспортирует товар в страны ЕАЭС, обязан брать разрешение в налоговой, то есть точка риска уже перекрыта. Выходит, данная норма просто повод для ужесточения контроля со стороны налоговиков. Очередная “хваленная помощь” от государства малому бизнесу».
К слову, согласно еще одним налоговым нововведениям все объекты предпринимательства будут условно поделены на три категории: «зеленую» — добросовестную, которая не нуждается в проверках; «желтую», которую будут проверять выборочно, и «красную» — требующую постоянного контроля.
Исчисления усложняются
Кроме того, налоговые нововведения усложняют и способ исчисления НДС для товаров из перечня. Как сообщил глава Миннацэкономики Тимур Сулейменов в ответ на вопрос депутата Берика Дюсембинова про отмену льгот, противоречащих требованиям ВТО, льгота будет сохранена, однако права уменьшать НДС на 70% у предпринимателей уже не будет.
«Налоговая нагрузка будет сохранена на том же уровне, но не будет этой прямой нормы о том, что отечественные товаропроизводители имеют право уменьшать НДС на 70%. По сути, это чуть более усложненный и не такой прямолинейный способ поддержки, который бы вызвал у нас проблемы с ВТО. Нагрузка не меняется, но способ исчисления немного усложняется», — сказал Сулейменов.
Впрочем, исчисление налогов на товары из перечня уже сейчас могут поставить в тупик не только бизнесменов, но и самих налоговиков. На портале алматинского департамента государственных доходов предприниматель поинтересовался, какие сведения надо вносить в графу 2, 14 раздела G, если компания планирует вывезти в Россию комплектующие, которые входят в перечень товаров на ремонт, но ранее были ввезены в готовом изделии (самолет). Налоговики ответили, что «данный вопрос требует внесения изменений и дополнений в правила, в связи с чем ответ будет направлен дополнительно».