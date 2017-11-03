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07:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Налоговый кодекс: Минфин усложнит работу предпринимателям

Шумиха вокруг нового Налогового кодекса не утихает. Законопроект был призван снизить давление на бизнес, но на практике только усложнит.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 ноя — Sputnik. В настоящее время проект нового кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» проходит все необходимые процедуры согласования. Нижняя палата парламента одобрила Налоговый кодекс и пакет сопутствующих поправок к нему. Теперь спор о судьбе законопроекта переместился в стены сената. Как только законодательный документ будет принят сенаторами, он ляжет на стол к президенту РК.

Между тем предприниматели уже сейчас оценивают вероятные последствия налоговых нововведений.

Что одним льготы, то другим — проблемы

Возможно, изменения в законодательстве, связанные с кодексом, воспринимались бы не так серьезно, если бы не усложняли жизнь не только малым бизнесменам — владельцам небольших магазинов в поселках и торговых точек на базарах, но и немного более крупным воротилам бизнеса.

«Дело в том, что по более чем по трем тысячам наименований различных товаров в Казахстане действуют сниженные ввозные таможенные ставки по ВТО, и Казахстан обязался не допустить вывоз этого товара из нашей страны в другое государство-член ЕАЭС, — объясняет председатель правления Союза независимого автобизнеса Казахстана Тимур Жаркенов. — Это значит, что с января 2018 года все предприниматели должны мониторить у себя товар, входящий в перечень, и при обнаружении формировать электронную счет-фактуру (ЭСФ). Звучит вроде не страшно, но только представьте, что это значит для человека, у которого в магазине тысячи наименований товара, который все время обновляется, и нет бухгалтера!».

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Если предприниматель проигнорирует данное нововведение и не будет выписывать счет-фактуры, то это грозит последствиями. Во-первых, крупный бизнес — различные ТОО и АО — не смогут покупать товар у ИП, пока ИП не начнет выписывать счет-фактуры по товарам, входящим в перечень. Среднему и крупному бизнесу придется покупать этот товар друг у друга, а ИП либо придется обзавестись бухгалтером (это дополнительные ежемесячные расходы), либо самостоятельно осваивать науку «бухгалтерия» (это огромная работа).

Во-вторых, налоговые проверки новым кодексом не отменены, а за нарушение законодательства начисляется штраф (по действующему кодексу для субъектов малого предпринимательства штраф исчисляется 30% от суммы НДС, указанного в счете-фактуре, но не менее 20 МРП — прим.).

«И каким образом малое ИП сможет все это осилить по деньгам? Большинство никак: или закрыться, или заключить “коррупционный договор” с проверяющим, — возмущается Жаркенов. — Зачем такую дополнительную нагрузку вешать на мелких ИП? У них доход небольшой и не исключено, что грядет очередная волна закрытий бизнеса или ухода в тень. Кроме того, каждый, кто экспортирует товар в страны ЕАЭС, обязан брать разрешение в налоговой, то есть точка риска уже перекрыта. Выходит, данная норма просто повод для ужесточения контроля со стороны налоговиков. Очередная “хваленная помощь” от государства малому бизнесу».

К слову, согласно еще одним налоговым нововведениям все объекты предпринимательства будут условно поделены на три категории: «зеленую» — добросовестную, которая не нуждается в проверках; «желтую», которую будут проверять выборочно, и «красную» — требующую постоянного контроля.

Исчисления усложняются

Кроме того, налоговые нововведения усложняют и способ исчисления НДС для товаров из перечня. Как сообщил глава Миннацэкономики Тимур Сулейменов в ответ на вопрос депутата Берика Дюсембинова про отмену льгот, противоречащих требованиям ВТО, льгота будет сохранена, однако права уменьшать НДС на 70% у предпринимателей уже не будет.

«Налоговая нагрузка будет сохранена на том же уровне, но не будет этой прямой нормы о том, что отечественные товаропроизводители имеют право уменьшать НДС на 70%. По сути, это чуть более усложненный и не такой прямолинейный способ поддержки, который бы вызвал у нас проблемы с ВТО. Нагрузка не меняется, но способ исчисления немного усложняется», — сказал Сулейменов.

Впрочем, исчисление налогов на товары из перечня уже сейчас могут поставить в тупик не только бизнесменов, но и самих налоговиков. На портале алматинского департамента государственных доходов предприниматель поинтересовался, какие сведения надо вносить в графу 2, 14 раздела G, если компания планирует вывезти в Россию комплектующие, которые входят в перечень товаров на ремонт, но ранее были ввезены в готовом изделии (самолет). Налоговики ответили, что «данный вопрос требует внесения изменений и дополнений в правила, в связи с чем ответ будет направлен дополнительно».

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