Почти миллиард рублей собираются вложить бизнесмены в развитие Хабаровского района

Предприниматели собираются запустить новые предприятия в Хабаровском районе — в свои проекты бизнесмены готовы вложить более 900 млн рублей. Об этом заявил глава района Денис Удод на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Так, агрофирма «Семена» планирует построить в Хабаровском районе агропромышленное предприятие. Проект включает в себя растениеводческий комплекс (3 тысячи гектаров пашни и 1,5 тысячи гектаров сенокосных угодий), молочно-товарную ферму (тысяча голов дойного стада) и перерабатывающий молочный цех мощностью 15 тонн в сутки. Объем вложений составит 672 млн рублей. Сейчас инвестор готовит пакет документов для получения статуса приоритетности.

Компания «Амурская долина» собирается создать комплексное фермерское хозяйство по переработке мясной и овощной продукции, общий объем инвестиций — 183 млн рублей. ООО «СХП “Восток”» займется модернизацией молочного цеха и построит круглогодичный логистический центр, который позволит хранить и сортировать фрукты и овощи. В эту идею вложат 66 млн рублей. Реализовать оба проекта планируют к октябрю 2020 года.