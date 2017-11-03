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06:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Почти миллиард рублей собираются вложить бизнесмены в развитие Хабаровского района

До 2020 года инвесторы обещают построить логистический центр, молочно-товарную ферму и растениеводческий комплекс.

Предприниматели собираются запустить новые предприятия в Хабаровском районе — в свои проекты бизнесмены готовы вложить более 900 млн рублей. Об этом заявил глава района Денис Удод на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Так, агрофирма «Семена» планирует построить в Хабаровском районе агропромышленное предприятие. Проект включает в себя растениеводческий комплекс (3 тысячи гектаров пашни и 1,5 тысячи гектаров сенокосных угодий), молочно-товарную ферму (тысяча голов дойного стада) и перерабатывающий молочный цех мощностью 15 тонн в сутки. Объем вложений составит 672 млн рублей. Сейчас инвестор готовит пакет документов для получения статуса приоритетности.

Компания «Амурская долина» собирается создать комплексное фермерское хозяйство по переработке мясной и овощной продукции, общий объем инвестиций — 183 млн рублей. ООО «СХП “Восток”» займется модернизацией молочного цеха и построит круглогодичный логистический центр, который позволит хранить и сортировать фрукты и овощи. В эту идею вложат 66 млн рублей. Реализовать оба проекта планируют к октябрю 2020 года.

Денис Удод добавил, что в Хабаровском районе совокупные вложения по существующим и заявленным проектам составят 4,5 млрд рублей. Напомним, один из них — строительство свиноводческого комплекса на 70 тысяч голов. Инвестором выступает «Скифагро-ДВ».

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