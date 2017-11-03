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09:39 (мск), источник: ЕАН

Аэропорт Перми купит перронный автобус за 14 миллионов рублей

Пермский аэропорт проводит конкурс на закупку перронного автобуса МАЗ.

Согласно протоколу комиссии по организации закупочной деятельность аэропорта, закупка пройдет в рамках допсоглашения о реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса. Договор заключат с ООО «Автоцентр «МАЗ», как с единственным поставщиком.

Аэропорт купит автобус МАЗ 171076 за 14,1 млн рублей. Он должен быть оборудован системой принудительного изменения уровня пола, автоматической системой пожаротушения, износостойким покрытием пола, откидным трапом для заезда инвалидной коляски, кондиционером в кабине водителя, системой отопления и вентиляции салона. Автобус должен вместить не меньше 99 человек и прослужить 10 лет.

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