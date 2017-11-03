Аэропорт Перми купит перронный автобус за 14 миллионов рублей

Согласно протоколу комиссии по организации закупочной деятельность аэропорта, закупка пройдет в рамках допсоглашения о реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса. Договор заключат с ООО «Автоцентр «МАЗ», как с единственным поставщиком.

Аэропорт купит автобус МАЗ 171076 за 14,1 млн рублей. Он должен быть оборудован системой принудительного изменения уровня пола, автоматической системой пожаротушения, износостойким покрытием пола, откидным трапом для заезда инвалидной коляски, кондиционером в кабине водителя, системой отопления и вентиляции салона. Автобус должен вместить не меньше 99 человек и прослужить 10 лет.