В Чурилово начали достраивать дома проблемных дольщиков

По словам Шаля, найдена компания, которая поможет «Речелстрою» достроить дома. Это «Западный луч». Всего компанией «Речелстрой» велось строительство 19 объектов.

«По договору с компанией “Речелстрой” теперь агентом выступает компания “Западный луч”. Был проведен ряд мероприятий по привлечению инвестиций: проданы два участка, сделка находится в стадии оформления. Эти финансы позволят достроить как минимум четыре дома до марта 2018 года. На сегодняшний день компания “Западный луч” вывела рабочих на объекты — строительство возобновлено», — сказал вице-губернатор.