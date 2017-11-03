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08:14 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Чурилово начали достраивать дома проблемных дольщиков

О том, что строительство проблемных домов возобновилось, губернатору рассказал его заместитель Сергей Шаль, курирующий отрасль, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам Шаля, найдена компания, которая поможет «Речелстрою» достроить дома. Это «Западный луч». Всего компанией «Речелстрой» велось строительство 19 объектов.

«По договору с компанией “Речелстрой” теперь агентом выступает компания “Западный луч”. Был проведен ряд мероприятий по привлечению инвестиций: проданы два участка, сделка находится в стадии оформления. Эти финансы позволят достроить как минимум четыре дома до марта 2018 года. На сегодняшний день компания “Западный луч” вывела рабочих на объекты — строительство возобновлено», — сказал вице-губернатор.

Также Шаль уточнил, что по планам, 4 дома будут построены в первом квартале 2018 года, еще 3 дома достроены до конца -2018-го и 3 дома сданы в течение 2019 года.

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