В Чурилово начали достраивать дома проблемных дольщиков
О том, что строительство проблемных домов возобновилось, губернатору рассказал его заместитель Сергей Шаль, курирующий отрасль, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
О том, что строительство проблемных домов возобновилось, губернатору рассказал его заместитель Сергей Шаль, курирующий отрасль, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
По словам Шаля, найдена компания, которая поможет «Речелстрою» достроить дома. Это «Западный луч». Всего компанией «Речелстрой» велось строительство 19 объектов.
«По договору с компанией “Речелстрой” теперь агентом выступает компания “Западный луч”. Был проведен ряд мероприятий по привлечению инвестиций: проданы два участка, сделка находится в стадии оформления. Эти финансы позволят достроить как минимум четыре дома до марта 2018 года. На сегодняшний день компания “Западный луч” вывела рабочих на объекты — строительство возобновлено», — сказал
Также Шаль уточнил, что по планам, 4 дома будут построены в первом квартале 2018 года, еще 3 дома достроены до конца -2018-го и 3 дома сданы в течение 2019 года.