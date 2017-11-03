В Омске активно демонтируют трамвайные рельсы
Корреспондент Om1.ru побывал на месте работ и сделал фото.
Корреспондент Om1.ru побывал на месте работ и сделал фото.
Трамвайные пути, соединявшие Нефтяники с Левобережьем, активно демонтируют. Ранее Om1.ru уже писал, что омские власти приняли такое решение в связи с их большим износом.
Пути были введены в эксплуатацию в 1978 году и за это время частично ремонтировались только в 1995 году. По мнению специалистов, пускать трамвай по ним опасно.
Впрочем, омичи могли и сами убедиться, что шпалы уже почти рассыпались в труху.
Шпалы легко крошатся под воздействием лома.
В четверг, 2 ноября, рабочие проводили работы в районе Телецентра и продвигались в сторону моста, соединяющего правый и левый берег Иртыша.
Рельсы позже сдадут в металлолом. По предварительным расчётам, за них можно выручить более 4 миллионов рублей, которые пустят на нужды муниципального транспорта.