В Омске активно демонтируют трамвайные рельсы

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Трамвайные пути, соединявшие Нефтяники с Левобережьем, активно демонтируют. Ранее Om1.ru уже писал, что омские власти приняли такое решение в связи с их большим износом.

Пути были введены в эксплуатацию в 1978 году и за это время частично ремонтировались только в 1995 году. По мнению специалистов, пускать трамвай по ним опасно.

Источник: Om1.ru

Впрочем, омичи могли и сами убедиться, что шпалы уже почти рассыпались в труху.

Источник: Om1.ru

Шпалы легко крошатся под воздействием лома.

Источник: Om1.ru

В четверг, 2 ноября, рабочие проводили работы в районе Телецентра и продвигались в сторону моста, соединяющего правый и левый берег Иртыша.