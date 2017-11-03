Бурков «выбивает» в Москве деньги, чтобы повысить зарплаты бюджетникам Омской области
Правительственный портал обещает: если цели удастся достигнуть, то свои выплаты бюджетники получат уже в текущем году.
Правительственный портал обещает: если цели удастся достигнуть, то свои выплаты бюджетники получат уже в текущем году.
Сейчас временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков находится в Москве и ведёт переговоры с федеральным правительством. Официальный портал «Омская губерния» отчитывается: Бурков уговаривает Минфин РФ выделить Омской области полмиллиарда на повышение зарплат бюджетникам. При этом в распоряжении Минфина имеется 10 миллиардов, предназначенных регионам.
«Омская губерния»:
— Руководитель Омской области Александр Бурков намерен повлиять на распределение федеральных ассигнований и закрыть дефицит средств на повышение оплаты труда в размере около полумиллиарда рублей.
Если нужную сумму удастся получить, то ждать Нового Года бюджетникам не придётся. Зарплаты им повысят уже в 2017 году.