Бурков «выбивает» в Москве деньги, чтобы повысить зарплаты бюджетникам Омской области

Сейчас временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков находится в Москве и ведёт переговоры с федеральным правительством. Официальный портал «Омская губерния» отчитывается: Бурков уговаривает Минфин РФ выделить Омской области полмиллиарда на повышение зарплат бюджетникам. При этом в распоряжении Минфина имеется 10 миллиардов, предназначенных регионам.

«Омская губерния»:

— Руководитель Омской области Александр Бурков намерен повлиять на распределение федеральных ассигнований и закрыть дефицит средств на повышение оплаты труда в размере около полумиллиарда рублей.