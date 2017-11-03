В Омске на жильё молодым семьям выделили 83 млн рублей

Напомним, что участниками программы могут стать семьи, возраст каждого из супругов в которых не превышает 35 лет, а также неполные семьи, состоящие из одного молодого родителя в возрасте до 35 лет включительно и одного или более детей. Помимо этого у молодой семьи должны быть и свои средства, чтобы оплатить недостающую часть стоимости приобретаемого или строящегося жилого помещения.