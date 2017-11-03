В Омске на жильё молодым семьям выделили 83 млн рублей
В программу обеспечения жильём вошли 118 молодых семей.
В программу обеспечения жильём вошли 118 молодых семей.
В Омске на жильё молодым семьям выделили 83 млн рублей. Об этом сообщает
Согласно постановлению правительства Омской области на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» в 2018 году выделят 83,11 млн рублей (30, 11 млн — из областного бюджета, 53 — из федерального).
Уже сформирован список участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы. На жильё в 2018 году претендуют 118 семей.
Отметим, что в предыдущие годы средства на эти цели не выделялись.
Напомним, что участниками программы могут стать семьи, возраст каждого из супругов в которых не превышает 35 лет, а также неполные семьи, состоящие из одного молодого родителя в возрасте до 35 лет включительно и одного или более детей. Помимо этого у молодой семьи должны быть и свои средства, чтобы оплатить недостающую часть стоимости приобретаемого или строящегося жилого помещения.