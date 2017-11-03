В суд для ликвидации АО «Delta Bank» обратился НБ РК

Источник: Tengrinews

Постановление правлением финансового регулятора принято 2 ноября 2017 года. У банка с 3 ноября 2017 года отобрали лицензию, выданную Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 24 октября 2008 года за номером 213. Основанием для лишения лицензии стало систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных норм и лимитов.

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В банке назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом. С 3 ноября 2017 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

«Нацбанк обратился в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка. С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка», — прокомментировали в финансовом регуляторе.

Также в НБ РК подчеркнули, что Delta Bank является уастником системы обязательного гарантирования депозитов физлиц. Сумма гарантии составляет до десяти миллионов для депозитов в тенге и до пяти миллионов тенге — для долларовых.