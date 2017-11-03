В суд для ликвидации АО «Delta Bank» обратился НБ РК
Принято решение о лишении АО «Delta Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Принято решение о лишении АО «Delta Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Постановление правлением финансового регулятора принято 2 ноября 2017 года. У банка с 3 ноября 2017 года отобрали лицензию, выданную Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 24 октября 2008 года за номером 213. Основанием для лишения лицензии стало систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных норм и лимитов.
В банке назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом. С 3 ноября 2017 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.
«Нацбанк обратился в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка. С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка», — прокомментировали в финансовом регуляторе.
Также в НБ РК подчеркнули, что Delta Bank является уастником системы обязательного гарантирования депозитов физлиц. Сумма гарантии составляет до десяти миллионов для депозитов в тенге и до пяти миллионов тенге — для долларовых.
Ранее сообщалось о снятии с учетной регистрации семи филиалов банка. 18 мая 2017 года Национальный Банк приостановил действие лицензии на прием депозитов физических и юридических лиц, открытие банковских счетов физических и юридических лиц АО «Delta Bank» сроком до 15 июня. Регулятор объяснил свое решение тем, что Delta Bank нарушил законодательство. Позже Нацбанк продлил приостановление действия лицензии до 3 августа. 7 июня стало известно, что судисполнители наложили арест на денежные средства финансового института на сумму 3,14 миллиарда тенге.