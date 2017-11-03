AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности

Источник: РИА "Новости"

Компания разместит на территории 11 городов России специальные метки, при наведении на которые смартфона или планшета пользователю откроется магазин с виртуальными товарами в ключевых категориях — электроника, одежда и детские товары. По словам представителя компании, большинство инвестиций пришлось на создание цифровых копий товаров.

У пользователя на смартфоне откроется изображение реального оффлайн-магазина с витринами и полками. На них будут расставлены товары, которые можно будет «взять», покрутить со всех сторон, посмотреть цену и купить.

Первыми тестировать VR-магазины начнут Екатеринбург, Омск, Челябинск и Новосибирск — там запуск состоится в пятницу, 3 ноября. В следующие два дня будут запущены точки в городах центральной России — в Уфе, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве.

«Метки» будут расположены как в торговых центрах, так и на улице.

Всего компания планирует разместить 121 метку. Каждый покупатель сможет посмотреть товар, положить в корзину и оплатить заказ в период Всемирного дня шоппинга или Дня холостяка (11 ноября). После этого компания рассмотрит результаты эксперимента и примет решение о целесообразности его продолжения.

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«Были оцифрованы товары самых популярных категорий, пользователи могут “повертеть” цифровую копию товар. Для нас этот проект — возможность донести до людей простую идею о том, что Tmall (одно из подразделений AliExpress, которое работает в премиальном сегменте) и AliExpress всегда могут быть там, где удобно, даже в формате бутика. Основная задача — привлечь тех, кто еще сомневается в покупках на Tmall», — сообщил директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.

В AliExpress рассчитывают, что конверсия в VR-магазине может достаточно высокой, прежде всего за счет того, что большинство покупателей просто из интереса попробуют совершить покупку, уточняет представитель компании. «VR-павильоны мы сравниваем с открытием оффлайн-точек, где продажи не идут напрямую, но пользователь имеет возможность оценить ассортимент сам, а не только по фото», — отмечает собеседник РБК. — С учетом размещения в виртуальных павильонах товаров из ассортимента Tmall (электроника, детские товары и одежда), мы рассчитываем получить средний чек, сопоставимый с показателями лидеров в этой отрасли.

Россия — это единственная страна, где AliExpress регулярно тестирует возможность выхода в оффлайн-сегмент.

В частности, у компании есть две шоу-рум в Москве — на Ленинградском вокзале и у станции метро «Теплый Стан». Кроме того, в июле стало известно о переговорах между AliExpress и «ВымпелКомом» об открытии в принадлежащих оператору салонах (под брендом «Билайн») своих магазинов.