AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности
AliExpress вложила 12 млн руб. в сеть магазинов с элементами виртуальной реальности (VR), работа которых начнется в пятницу, 3 ноября, об этом говорится в сообщении компании (есть у РБК).
AliExpress вложила 12 млн руб. в сеть магазинов с элементами виртуальной реальности (VR), работа которых начнется в пятницу, 3 ноября, об этом говорится в сообщении компании (есть у РБК).
Компания разместит на территории 11 городов России специальные метки, при наведении на которые смартфона или планшета пользователю откроется магазин с виртуальными товарами в ключевых категориях — электроника, одежда и детские товары. По словам представителя компании, большинство инвестиций пришлось на создание цифровых копий товаров.
У пользователя на смартфоне откроется изображение реального
Первыми тестировать
Всего компания планирует разместить 121 метку. Каждый покупатель сможет посмотреть товар, положить в корзину и оплатить заказ в период Всемирного дня шоппинга или Дня холостяка (11 ноября). После этого компания рассмотрит результаты эксперимента и примет решение о целесообразности его продолжения.
«Были оцифрованы товары самых популярных категорий, пользователи могут “повертеть” цифровую копию товар. Для нас этот проект — возможность донести до людей простую идею о том, что Tmall (одно из подразделений AliExpress, которое работает в премиальном сегменте) и AliExpress всегда могут быть там, где удобно, даже в формате бутика. Основная задача — привлечь тех, кто еще сомневается в покупках на Tmall», — сообщил директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.
В AliExpress рассчитывают, что конверсия в
В частности, у компании есть две
В прошлом году AliExpress протестировала